Unde se află cea mai înaltă cale ferată turistică din Europa. Trenul circulă la aproape 2.000 de metri altitudine. FOTO

Stiri Turism
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La aproape 2.000 de metri altitudine, în Munții Pirinei, circulă cea mai înaltă cale ferată turistică din Europa. Trenul Artouste le oferă pasagerilor o călătorie spectaculoasă deasupra văilor și stâncilor, cu panorame care îți taie respirația.

autor
Mihaela Ivăncică

Dacă nu ai rău de înălțime, Trenul Artouste poate deveni una dintre cele mai spectaculoase experiențe de călătorie din Europa. Amplasată în Munții Pirinei, în sud-vestul Franței, această cale ferată turistică urcă până la aproape 2.000 de metri altitudine și oferă priveliști impresionante asupra munților, văilor și lacurilor alpinem potrivit Express.

Regiunea este renumită pentru peisajele sale spectaculoase, cu vârfuri abrupte, văi adânci și sate montane pitorești, iar călătoria le permite turiștilor să admire totul într-un ritm relaxat, direct din vagon.

Trenul Artouste, considerat cea mai înaltă cale ferată turistică din Europa, oferă un traseu de aproximativ 55 de minute, în timpul căruia pasagerii pot admira Lacul Artouste și peisajele spectaculoase din Valea Ossau, regiunea Béarn.

Shutterstock 2328712993
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Accesul la tren este o aventură în sine. Turiștii trebuie mai întâi să urce cu telecabina timp de aproximativ 15 minute până la altitudinea de 2.000 de metri, de unde începe călătoria pe calea ferată săpată în versanții muntelui.

Un traseu spectaculos printre stânci

Garnitura este alcătuită din șase vagoane, fiecare cu o capacitate de 12 pasageri, ceea ce înseamnă că la fiecare cursă pot călători cel mult 72 de persoane.

Trenul parcurge aproximativ 10 kilometri pe un traseu spectaculos, care șerpuiește printre stânci și deasupra văilor, oferind unele dintre cele mai impresionante panorame din Franța.

Compania feroviară permite și accesul animalelor de companie în tren, însă acestea nu pot însoți turiștii pe traseele montane din zonă.

Experiența este apreciată de numeroși vizitatori, care o descriu drept una dintre cele mai frumoase călătorii montane din Europa.

„O experiență magnifică în Valea Ossau! Urcarea cu telecabina până la 2.000 de metri, urmată de spectaculoasa călătorie cu trenulețul de-a lungul stâncilor, oferă priveliști care îți taie respirația”, spune un turist.

Un alt turist povestește că excursia a fost memorabilă pentru întreaga familie: „O experiență fantastică! Am fost o familie de patru persoane din Marea Britanie și ne-a plăcut enorm. Nu am făcut drumeția de la capătul traseului și am reușit să prindem un tren mai devreme la întoarcere, dar a fost o experiență unică și deosebit de plăcută.”

O cale ferată construită pentru un baraj

Puțini știu că Trenul Artouste nu a fost construit pentru turiști. Calea ferată a fost inaugurată în 1921 și a avut inițial un rol industrial, fiind folosită pentru transportul muncitorilor și al materialelor necesare construirii barajului Artouste.

În prezent, vechea infrastructură industrială s-a transformat într-una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice montane din Europa.

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Sursa: Express

Etichete: tren, Franta, cale ferata,

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