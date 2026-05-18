Cu toate acestea, un nou studiu realizat de Solo Female Travelers a identificat destinații mai ieftine, unde costul vieții este considerabil mai redus pentru un city break, potrivit Express.

Cercetătorii au analizat datele furnizate de Numbeo pentru 49 de destinații din Europa, excluzând Rusia, Belarus și Ucraina din cauza războiului în desfășurare și a datelor potențial înșelătoare. De asemenea, au fost excluse dependențele de coroană, inclusiv Insula Man, Jersey, Guernsey, Gibraltar și Insulele Feroe, deoarece nu sunt state suverane. Echipa a calculat apoi un coș zilnic pentru o persoană, acoperind șase categorii de cheltuieli.

Cele șase categorii au inclus: o masă la un restaurant ieftin, cafea/cappuccino, apă îmbuteliată (0,33L), transport local (dus-întors), un bilet la cinema și o locuință cu o cameră în centrul orașului (pe noapte).

Macedonia de Nord, cea mai ieftină destinație

Studiul a arătat că un turist solo poate petrece un weekend în Macedonia de Nord cu doar 52,38 euro.

Skopje este capitala și cel mai mare oraș din Macedonia de Nord, cu o populație de peste 500.000 de locuitori. Țara balcanică este fără ieșire la mare și se învecinează cu Grecia la sud, Albania la vest, Bulgaria la est, Kosovo la nord-vest și Serbia la nord.

O masă la un restaurant ieftin din Skopje costă 6,51 euro, un cappuccino obișnuit costă 1,92 euro, iar o sticlă de apă de 0,33L costă 1,05 euro.

Zborurile directe din Londra către Skopje costă în jur de 90 de lire pentru un weekend sau aproximativ 49 de lire dacă datele sunt flexibile. Potrivit World Population Review, Macedonia de Nord este, de asemenea, una dintre „cele mai sigure țări din lume”, având un nivel scăzut de risc conform Global Peace Index.

Pe locul al doilea se află Bosnia și Herțegovina, unde un weekend pentru o persoană costă 54,66 euro. Urmează Moldova, cu un cost ușor mai mare de 54,93 euro. Pe locul patru se află Serbia, unde un weekend costă 61,65 euro.

Surprinzător, primele patru destinații însumează aproape cât cea mai scumpă destinație pentru un city break solo.

Liechtenstein, cea mai scumpă destinație din Europa

Liechtenstein are un cost de 222,66 euro, de 4,25 ori mai mare decât cea mai ieftină destinație. Pentru un total combinat de 223,62 euro — aproape cât un singur weekend în Liechtenstein — călătorii ar putea vizita cele patru alternative mai ieftine.

Liechtenstein depășește la limită Elveția vecină, care are un cost de 221,70 euro. Costul zilnic de 74,22 euro din Liechtenstein este cel mai ridicat din Europa, în principal din cauza faptului că prețurile la restaurante sunt mai mari decât cele de cazare.