Top 10 cele mai impresionante rețele de metrou din lume. De la Londra și Berlin la trenurile automate din Singapore și Tokyo

De la metroul londonez, inaugurat acum peste 160 de ani, la trenurile automate din Asia, marile orașe ascund sub străzi adevărate minuni inginerești.

Rețelele de metrou sunt la fel de diverse precum orașele pe care le deservesc. De la tunelurile înguste, săpate manual în epoca victoriană, până la viaductele elegante din oțel construite la începutul secolului XX și stațiile subterane ultramoderne, deservite de trenuri complet automatizate, fiecare sistem are propria identitate, potrivit CNN. Ceea ce le unește este complexitatea inginerească și rolul esențial pe care îl joacă în viața oamenilor și în dezvoltarea marilor orașe. Iată zece dintre cele mai impresionante rețele de metrou din lume. 1. Metroul din Londra Prima rețea de metrou din lume și una dintre cele mai impresionante, London Underground și-a inaugurat prima linie subterană în ianuarie 1863. La acea vreme, trenurile cu aburi circulau pe sub străzile Londrei, între Paddington și Farringdon. De atunci, rețeaua s-a extins considerabil, ajungând la 272 de stații, distribuite pe 11 linii, cu o lungime totală de aproximativ 400 de kilometri. Recomandări Video Doi bărbați din Cluj, arestați după ce au cultivat canabis în grădină. Plantele ...

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2. Metroul din Beijing Deși a fost inaugurat la mai bine de un secol după prima linie de metrou din Londra, sistemul de transport subteran din Beijing s-a dezvoltat într-un ritm spectaculos, devenind una dintre cele mai lungi și mai aglomerate rețele din lume. Deschis în 1971, metroul din capitala Chinei cuprinde 27 de linii, inclusiv una cu tehnologie Maglev, care se întind pe aproximativ 908 kilometri. Cele 490 de stații deservesc atât Beijingul, cât și districtele din împrejurimi. În medie, rețeaua înregistrează aproape 10 milioane de călătorii zilnic, iar în 2025 a ajuns la un total de 3,6 miliarde de călătorii. Șase dintre linii sunt complet automatizate, trenurile circulând fără mecanic. Numărul pasagerilor a revenit puternic, iar sistemul trebuie să facă față cererii tot mai mari generate de dezvoltarea orașului. Autoritățile continuă să extindă rețeaua, inclusiv către zonele suburbane. Un alt avantaj important îl reprezintă tarifele accesibile. Prețul unei călătorii de până la aproximativ 6,4 kilometri începe de la numai 0,40 dolari. Copiii cu o înălțime de până la aproximativ 1,30 metri, persoanele de peste 65 de ani, veteranii poliției și armatei, personalul militar și cetățenii cu dizabilități beneficiază de gratuitate. Nu este de mirare că trenurile sunt atât de utilizate.

3. Metroul din Copenhaga Poate că nu este cel mai vechi, cel mai lung sau cel mai aglomerat metrou din lume, însă sistemul din capitala Danemarcei impresionează prin eficiență și design. Trenurile complet automatizate circulă 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, conectând 39 de stații moderne, impecabil întreținute. Metroul din Copenhaga a fost desemnat în repetate rânduri „cel mai bun metrou din lume” de către specialiști internaționali în transportul feroviar urban. De la inaugurarea primei secțiuni, în 2002, a transportat peste un miliard de pasageri. Așa cum era de așteptat de la un oraș renumit pentru designul scandinav, stațiile și trenurile reflectă o filozofie bazată pe simplitate, funcționalitate și confort. Atmosfera este mult mai relaxantă decât în multe dintre rețelele vechi și aglomerate ale lumii. În prezent, peste 370.000 de persoane folosesc zilnic cele patru linii de metrou, care sunt conectate eficient cu infrastructura pentru biciclete, autobuzele și trenurile de suprafață. Deși garniturile sunt relativ scurte în comparație cu cele din alte mari orașe, frecvența lor este impresionantă. În cea mai mare parte a zilei, trenurile sosesc la intervale de aproximativ două minute. Iar pentru copii, călătoria poate deveni o adevărată aventură. În lipsa unui mecanic, cei care reușesc să ocupe locurile din față își pot imagina că ei sunt cei care conduc trenul.

4. Metroul din Paris Cu 308 stații distribuite pe 16 linii, majoritatea aflate în interiorul orașului, metroul parizian face parte din peisajul capitalei Franței încă din anul 1900. Fie că traversează Sena pe podul Bir-Hakeim, în apropierea Turnului Eiffel, fie că șerpuiește printre acoperișurile clădirilor pe structuri metalice construite la începutul secolului XX, metroul oferă perspective spectaculoase asupra orașului. Secțiunile supraterane ale liniilor 1, 2, 5 și 6 sunt deosebit de apreciate de cei care vor să surprindă, chiar și pentru câteva clipe, viața cotidiană a Parisului. La fel ca metroul londonez, Paris Métro este parte integrantă a identității culturale a orașului, conectând monumente celebre, muzee și galerii de artă. Intrările în stil Art Nouveau, proiectate de arhitectul Hector Guimard, sunt recunoscute în întreaga lume. Însă farmecul arhitectural nu se oprește aici. Stația Arts-et-Métiers, de pe linia 11, inspirată de universul retrofuturist al lui Jules Verne, eleganta stație Cité, de pe linia 4, și grădina tropicală cu elemente brutaliste de la Gare de Lyon, pe linia 14, oferă contraste spectaculoase față de tunelurile clasice placate cu faianță albă. Parisul investește miliarde în linii noi și în modernizarea celor existente, inclusiv prin introducerea trenurilor automate. Cu toate acestea, unele garnituri mai vechi, prevăzute cu uși acționate manual, continuă să circule. Pentru turiștii aflați la prima vizită, poate fi surprinzător să vadă localnici care sar din trenuri înainte ca acestea să se oprească complet.

5. Metroul din Tokyo La ce te gândești atunci când auzi de metroul din Tokyo? Cel mai probabil, la celebrii Oshiya, angajații cu mănuși albe care îi împing pe pasageri în vagoanele deja supraaglomerate, pentru a permite închiderea ușilor. Transportul public eficient și punctual este esențial într-una dintre cele mai mari aglomerări urbane ale lumii, cu aproape 37 de milioane de locuitori, dintre care aproximativ 14 milioane trăiesc în orașul propriu-zis. Rețeaua feroviară urbană din Tokyo este extrem de densă și complexă, având nu mai puțin de 100 de linii de transport feroviar urban. O particularitate interesantă este existența a două sisteme distincte de metrou: Tokyo Metro și Toei Subway. Împreună, acestea dispun de 13 linii și 286 de stații, care deservesc numeroase dintre cele mai cunoscute cartiere ale orașului. Deși trenurile pot circula de până la 24 de ori pe oră, respectând orare extrem de precise, multe stații funcționează peste capacitatea pentru care au fost proiectate. Unele ar ajunge chiar la un nivel de utilizare cu 200% peste capacitatea planificată inițial. Pentru turiști, experiența poate fi copleșitoare. Tocmai de aceea, autoritățile au introdus în ultimii ani numeroase măsuri menite să faciliteze orientarea pasagerilor, precum indicatoare în mai multe limbi, coduri de culori și numerotarea stațiilor. Călătorii obișnuiți pot identifica uneori stația doar după melodiile distinctive difuzate prin sistemele de sonorizare.

6. Metroul din Seul Dacă ideea de a rămâne fără semnal la telefon sau fără conexiune la internet în metrou îți provoacă neliniște, capitala Coreei de Sud îți poate arăta cât de avansat poate deveni transportul subteran. Într-un oraș ultramodern, renumit pentru tehnologia sa, pasagerii metroului din Seul s-au numărat printre primii din lume care au putut continua convorbirile telefonice și navigarea pe internet fără întreruperi, chiar și în subteran. În plus, călătorii pot urmări programe de televiziune pe ecranele instalate în trenuri. Confortul nu se oprește aici. Garniturile sunt dotate cu sisteme de climatizare, iar scaunele încălzite fac deplasările din timpul iernii mult mai plăcute. Curat, eficient, sigur, accesibil și cu o acoperire extinsă a orașului, metroul din Seul este considerat de numeroși specialiști drept unul dintre cele mai bune sisteme de transport subteran din lume. De la inaugurarea primei linii, în 1974, rețeaua a devenit o adevărată vitrină a tehnologiei sud-coreene, atrăgând specialiști în planificarea transportului urban din întreaga lume. Cele nouă linii principale acoperă aproximativ 327 de kilometri, în timp ce rețeaua extinsă, operată de mai multe companii, ajunge la aproximativ 1.302 kilometri. Aproape șapte milioane de pasageri utilizează zilnic acest sistem de transport.

7. Metroul din New York O altă rețea de transport profund legată de viața socială, culturală și economică a orașului pe care îl deservește este celebrul metrou din New York. La fel ca metropola americană, sistemul New York City Subway nu doarme niciodată, funcționând 24 de ore din 24, 365 de zile pe an. Cu o lungime totală a traseelor de aproximativ 1.070 de kilometri, 25 de servicii de tren și 472 de stații, reprezintă cea mai lungă și mai aglomerată rețea de metrou din America de Nord. Aproximativ patru milioane de pasageri folosesc zilnic metroul newyorkez, care are o particularitate importantă: trenurile pot circula în regim „local”, oprind în toate stațiile, sau „express”, oprind doar în anumite puncte. Sistemul deservește cartierele administrative Manhattan, Bronx, Queens și Brooklyn, în timp ce Staten Island beneficiază de o linie feroviară separată. În ciuda denumirii, o parte importantă a metroului din New York circulă la suprafață, pe structuri metalice impresionante, construite deasupra străzilor. Aceste viaducte au devenit simboluri ale orașului și apar în numeroase producții cinematografice, precum „The French Connection” și „Saturday Night Fever”. Pasionații de metrou pot descoperi și filmul „The Taking of Pelham One Two Three”, lansat în 1974, cu Walter Matthau în distribuție, care prezintă povestea fictivă a deturnării unui tren de metrou. Când prima linie a fost inaugurată, în 1904, un bilet costa doar cinci cenți. În prezent, tariful a ajuns la trei dolari, însă metroul rămâne una dintre cele mai rapide și mai economice modalități de deplasare prin New York. 8. Metroul din Ciudad de México Ciudad de México este cunoscut pentru ambuteiajele sale interminabile și pentru nivelul ridicat al poluării. Din fericire, locuitorii și turiștii au la dispoziție o rețea extinsă și eficientă de transport rapid, cu unele dintre cele mai mici tarife din lume. Inaugurat în 1969, STC Metro este în prezent al doilea cel mai mare sistem de metrou din America de Nord, după cel din New York. Rețeaua dispune de 12 linii, 195 de stații, dintre care 115 subterane, și peste 225 de kilometri de cale ferată. Spre deosebire de sistemele convenționale, care folosesc roți metalice pe șine din oțel, metroul din Ciudad de México utilizează o tehnologie similară celei întâlnite pe numeroase linii din Paris, cu pneuri din cauciuc. Această soluție oferă o călătorie mai lină și mai silențioasă, fiind potrivită pentru terenul instabil al capitalei mexicane, o zonă vulnerabilă la cutremure. Alegerea s-a dovedit inspirată după ce rețeaua a rezistat cutremurului devastator din 1985 fără avarii majore ale infrastructurii. Într-unul dintre cele mai populate orașe ale lumii, unde diferențele sociale sunt adesea foarte vizibile, metroul aduce împreună oameni din categorii sociale diferite. Toți împart același spațiu pentru a evita aglomerația, zgomotul și poluarea de la suprafață. Cu un tarif unic de numai cinci pesos, echivalentul a aproximativ 0,27 dolari, metroul reprezintă una dintre cele mai ieftine și rapide modalități de deplasare prin această metropolă uriașă. 9. Metroul din Singapore Multe dintre marile orașe asiatice au beneficiat de experiența acumulată de constructorii primelor rețele de metrou din Europa și America de Nord. În locul tunelurilor înguste și al trenurilor mici și sufocante, călătorii din orașe precum Singapore se bucură de garnituri spațioase și stații generoase, care funcționează inclusiv ca puncte de întâlnire pentru comunitățile locale. Deși a fost inaugurat abia în 1987, Mass Rapid Transit (MRT) este cea mai veche rețea de metrou din Asia de Sud-Est, dar și cea mai aglomerată din regiune. Valoarea ridicată a terenurilor din acest oraș-stat extrem de dens populat a contribuit la transformarea sistemului într-unul dintre cele mai costisitoare proiecte de metrou din lume. Până în 2021, cheltuielile de construcție ajunseseră la 111,5 miliarde de dolari. Rețeaua, cu o lungime de aproximativ 246 de kilometri și șase linii complet automatizate, include numeroase secțiuni supraterane. Unele dintre segmentele construite mai recent sunt subterane, iar anumite stații au fost proiectate astfel încât să poată funcționa și ca adăposturi publice în cazul unor atacuri aeriene. La fel ca orașul pe care îl deservește, metroul din Singapore este renumit pentru curățenia impecabilă și eficiența sa. Pentru menținerea acestor standarde, fumatul, consumul de băuturi și mâncatul sunt interzise în stații și în trenuri. Restricțiile includ și celebrul fruct durian, apreciat de numeroși localnici, dar cunoscut pentru mirosul său extrem de puternic. 10. Metroul din Berlin Capitala Germaniei, cu peste 3,7 milioane de locuitori, beneficiază de una dintre cele mai dense și mai bine integrate rețele de transport urban din lume. Istoria metroului berlinez este însă una aparte. În cei 124 de ani scurși de la inaugurarea primei linii U-Bahn, orașul a traversat unele dintre cele mai dramatice perioade ale istoriei moderne, inclusiv cel de-Al Doilea Război Mondial și Războiul Rece. Deschis în 1902, metroul din Berlin are numeroase caracteristici comune cu sistemele istorice din Paris și New York. Trenurile sale galbene, devenite simboluri ale orașului, circulă pe viaducte metalice construite deasupra străzilor, înainte de a coborî în tunelurile înguste din centrul capitalei. Traversarea celebrului pod Oberbaum pe linia U1, una dintre cele mai vechi secțiuni ale rețelei, reprezintă o experiență pe care vizitatorii Berlinului nu ar trebui să o rateze. În prezent, U-Bahn dispune de nouă linii și 175 de stații, dintre care aproximativ 90% sunt subterane. Sistemul transportă peste 1,5 milioane de pasageri zilnic. Rețeaua este completată de trenurile S-Bahn, ușor de recunoscut după combinația clasică de roșu și crem, care permit deplasări mai rapide pe distanțe mai mari. Cele 16 linii S-Bahn reprezintă adevărate artere ale Berlinului, conectând principalele puncte ale orașului cu regiunea metropolitană. Una dintre cele mai cunoscute rute este Stadtbahn, o linie supraterană care, încă din anii 1920, oferă pasagerilor o perspectivă spectaculoasă asupra capitalei germane. Traseul pornește din zona Zoologischer Garten, în vest, traversează parcul Tiergarten și trece pe lângă Berlin Hauptbahnhof, gara centrală, înainte de a ajunge la Alexanderplatz, unde se află celebrul Turn al Televiziunii, construit în perioada comunistă.

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