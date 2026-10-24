O influenceriță de călătorii a dezvăluit obiectul compact pe care îl ia cu ea pentru a-și păstra ținutele impecabile, fără să aibă nevoie de un fier de călcat, scrie Express.

Fie că este vorba despre o escapadă de weekend, o vacanță la soare sau un city break, pregătirea bagajului presupune adesea alegerea atentă a ținutelor pentru diferite ocazii. Hainele pentru plimbările din timpul zilei trebuie să încapă alături de cele pentru cinele și ieșirile de seară, iar spațiul limitat din valiză poate duce la apariția cutelor.

Deși mulți turiști consideră că hainele șifonate sunt inevitabile în timpul călătoriilor, există câteva soluții simple pentru a le reda aspectul îngrijit, chiar și atunci când nu au la dispoziție un fier de călcat.

Aparatul care ocupă puțin loc în bagaj

Influencerița de călătorii Anna Sheehy a povestit că a început să folosească organizatoare pentru bagaje, care o ajută să își păstreze ținutele în ordine. Acestea sunt practice mai ales în călătoriile scurte, însă nu împiedică întotdeauna șifonarea hainelor.

„Organizatoarele pentru bagaje au fost o adevărată schimbare în ceea ce privește păstrarea ținutelor în ordine, mai ales atunci când plec de acasă doar pentru câteva zile”, a explicat aceasta.

Influencerița a precizat însă că hainele pot ieși din organizatoare cu numeroase cute, motiv pentru care a găsit o soluție simplă pentru a rezolva problema.

„Totuși, singurul dezavantaj este că toate hainele ajung inevitabil să fie puțin șifonate și pline de cute, dar am găsit o soluție foarte simplă pentru a rezolva această problemă”, a adăugat Anna Sheehy.

Obiectul pe care îl recomandă este un aparat de călcat cu abur portabil. Acesta ocupă relativ puțin spațiu și poate fi folosit pentru a îndepărta cutele de pe haine în doar câteva minute.

„Un aparat de călcat cu abur portabil a devenit unul dintre lucrurile mele preferate pe care le iau într-o escapadă în oraș, deoarece este rapid, compact și îmi permite să împrospătez toate hainele în doar câteva minute, astfel încât să pot pleca mai repede de la cazare”, a explicat influencerița.

Cum poți îndepărta cutele fără fierul de călcat

Dacă nu ai un aparat cu abur la îndemână, există și alte metode prin care poți încerca să netezești hainele în timpul vacanței.

Una dintre cele mai cunoscute presupune folosirea aburului din baie. Hainele sunt așezate pe umeraș și agățate într-un loc sigur, departe de contactul direct cu apa, în timp ce aburul produs de un duș cald umple încăperea. Umiditatea poate ajuta la relaxarea fibrelor și la diminuarea unor cute.

Metoda nu este însă la fel de eficientă pentru toate țesăturile și poate presupune un consum suplimentar de apă și energie dacă dușul este lăsat să curgă doar pentru a produce abur.

O altă variantă este folosirea unui pulverizator cu apă. Hainele pot fi stropite ușor de la distanță, apoi netezite delicat cu mâinile, cât timp materialul este încă puțin umed.

Rezultatele depind de tipul țesăturii și de cât de pronunțate sunt cutele. Pentru hainele delicate, este recomandat să verifici instrucțiunile de întreținere de pe etichetă înainte de a folosi abur sau apă.