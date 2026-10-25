Cele două componente se completează perfect într-o plăcintă cremoasă cu foi crocante. Iată cum se prepară bougatsa și cum să o servești.

Ce este Bougatsa

Bougatsa este un produs de patiserie tradițional grecesc, preparat din straturi subțiri de foi de plăcintă, unse de obicei cu unt sau ulei, care învelesc o umplutură dulce sau sărată. Prepararea presupune realizarea umpluturii, care poate consta în cremă de griș, brânză feta, spanac sau carne tocată condimentată. Aceasta se așază între două straturi de foi de plăcintă sau se învelește în mai multe straturi, împăturite sub formă de plic. Plăcinta se coace până când devine aurie și crocantă.

Deși variantele sărate, precum bougatsa cu feta sau cu carne, sunt foarte populare, cea dulce, umplută cu cremă de griș și presărată cu scorțișoară și zahăr pudră, este considerată reprezentativă pentru acest preparat.

Rețetele moderne folosesc adesea foi de plăcintă din comerț, însă metoda tradițională presupune întinderea manuală a aluatului preparat în casă, o tehnică transmisă din generație în generație.

Bougatsa se servește de obicei caldă, tăiată în pătrate, și poate fi consumată la micul dejun, ca gustare sau ca masă ușoară.

De unde provine Bougatsa

Bougatsa își are originile în perioada bizantină, când Constantinopolul era un oraș grecesc. Inițial, preparatul era făcut din aluat umplut cu diverse ingrediente dulci sau sărate. De-a lungul timpului, rețeta a evoluat, ajungând să fie preparată cu foi subțiri de plăcintă, întinse manual. Odată cu stabilirea numeroșilor imigranți turci în nordul Greciei, bougatsa a devenit o specialitate a orașelor Serres și Salonic.

În prezent, plăcintele pot fi găsite în toată Grecia, în magazine specializate numite bougatsopolia, care comercializează exclusiv bougatsa.

Ingrediente pentru plăcintă cu cremă de griș

Ingrediente

Pentru foile de plăcintă:

• 14 foi de plăcintă

• 150 g de unt nesărat, topit

Pentru cremă:

• 1 litru de lapte

• 1/2 cană de griș fin

• 50 g de unt, tăiat cubulețe

• 1 lingură de pastă de vanilie

• 3/4 cană de zahăr

• 2 gălbenușuri de ou

Pentru decor:

• Zahăr pudră

• Scorțișoară măcinată

Cum se prepară Bougatsa

Înainte de a începe rețeta, scoate foile de plăcintă din frigider și lasă-le să ajungă la temperatura camerei, fără să le scoți din ambalaj.

Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius, cu ventilație. Unge cu unt o tavă de copt de 37 x 25 cm sau una puțin mai mică și tapeteaz-o cu hârtie de copt.

Pentru prepararea cremei

Pune laptele într-o cratiță, la foc mediu, și încălzește-l până devine fierbinte, fără să ajungă la punctul de fierbere. Adaugă treptat grișul, amestecând continuu cu un tel.

Adaugă untul și pasta de vanilie și continuă să amesteci până când crema începe să se îngroașe, aproximativ 5 minute. Încorporează treptat zahărul, amestecând încontinuu, și mai lasă crema pe foc aproximativ 3 minute, până se îngroașă.

Ia cratița de pe foc și adaugă gălbenușurile unul câte unul, amestecând continuu până când sunt încorporate complet. Lasă crema deoparte.

Pentru asamblarea plăcintei bougatsa

Unge o foaie de plăcintă cu unt topit și așaz-o în centrul tăvii. Repetă procedeul cu o a doua foaie, lăsând-o să depășească ușor marginea din dreapta a tăvii, apoi cu o a treia foaie, lăsând-o să depășească ușor marginea din stânga.

Așază a patra foaie astfel încât să depășească puțin marginea de sus a tăvii, apoi a cincea foaie, lăsând-o să depășească marginea de jos. Pune ultima dintre cele șase foi în centrul tăvii.

Întinde uniform crema de griș peste foi, folosind o spatulă. Împăturește marginile foilor care depășesc tava peste cremă.

Unge cu unt o altă foaie și așaz-o deasupra cremei. Repetă procedeul cu încă o foaie. Cu ajutorul pensulei de patiserie, împinge marginile foilor în interiorul tăvii, spre bază.

Unge cu unt o foaie de plăcintă, șifoneaz-o ușor și așaz-o deasupra cremei, fără să o întinzi perfect. Repetă procedeul cu celelalte cinci foi. La final, aplatizează-le ușor cu mâinile.

Taie plăcinta pe lungime în patru părți, apoi pe lățime în șase părți.

Coace plăcinta timp de 40 de minute sau până când devine aurie. Scoate-o din cuptor și las-o să se odihnească timp de 10 minute. Taie bucățile în pătrate mici și presară deasupra zahăr pudră și scorțișoară măcinată.

Bougatsa se servește caldă.

Cum obții foile crocante și crema fină

Atunci când prepari deserturi grecești cu foi de plăcintă, precum această rețetă de bougatsa, un truc pentru a obține foi mai crocante și mai fragede este să torni untul topit peste ele, în loc să îl întinzi cu o pensulă.

Foile de plăcintă pot fi dificil de manevrat, deoarece sunt fragile și se usucă foarte repede.

Nu uita să ungi bine suprafața plăcintei cu unt și să o crestezi cu un cuțit, pentru a permite aburului să iasă în timpul coacerii.

Pentru o cremă fină, poți trece crema de bougatsa printr-o sită înainte să o folosești și să asamblezi plăcinta.

Cum se servește Bougatsa tradițională

Bougatsa se servește cel mai bine alături de înghețată de vanilie sau fructe proaspete. De asemenea, o poți servi cu un sos de ciocolată făcut în casă.

Cel mai bine este să consumi preparatul proaspăt, dar îl poți păstra la frigider, într-un recipient închis ermetic, timp de până la două zile. Pentru a-l reîncălzi, folosește cuptorul.

Cum poți adapta umplutura

Bougatsa se prepară atât în variante dulci, cât și sărate. Cele mai populare sunt cele umplute cu cremă de griș și cele cu carne de vită tocată, condimentată, cunoscută sub numele de „kima”. Există și variante cu brânză feta, ricotta sau mizithra, precum și reinterpretări moderne, cum ar fi cele cu cremă de ciocolată și Nutella.

Varianta dulce clasică este foarte apreciată în Salonic și se prepară din straturi de foi de plăcintă crocante, care învelesc o cremă fină de griș. De obicei, plăcinta este presărată cu zahăr pudră și scorțișoară și se servește caldă, la micul dejun sau ca desert. Unele variante din Cipru includ și coajă rasă de portocală, pentru o aromă citrică.

Varianta sărată, numită „Bougatsa me Kima”, este un preparat tradițional din nordul Greciei, în special din Salonic și Macedonia. Aceasta conține o umplutură consistentă de carne de vită tocată, condimentată cu mirodenii precum scorțișoară, ienibahar și cuișoare, învelită în straturi de foi de plăcintă unse cu unt. Pentru ca foile să rămână crocante, umplutura trebuie lăsată să se răcească complet înainte de asamblarea plăcintei.

Bougatsa cu brânză este o altă variantă sărată populară, întâlnită mai ales în brutăriile din nordul Greciei. Umplutura poate conține brânză feta, anthotiro sau un amestec cremos de ricotta, mizithra și feta, uneori aromatizat cu puțină coajă rasă de lămâie. Plăcinta se coace până când devine aurie și, uneori, este presărată cu zahăr amestecat cu scorțișoară, pentru a crea un contrast de gusturi.

Pe lângă variantele tradiționale, bucătarii amatori experimentează și cu alte combinații de ingrediente. O variantă populară presupune adăugarea de Nutella și pudră de cacao în crema de griș, pentru a obține o umplutură cu ciocolată. Alte rețete includ spanac și feta, carne tocată sau chiar brânză pe bază de caju, pentru o versiune vegană.