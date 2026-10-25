Agenţia AFP a numărat 90 de zboruri anulate duminică pe pagina de plecări a site-ului aeroportului, în principal către oraşe europene, printre care Paris, Roma şi Dublin, potrivit News.ro.

Zeci de zboruri care urmau să aterizeze la aeroport au fost, de asemenea, anulate sau întârziate.

„Din cauza vânturilor puternice, duminică, 25 octombrie, vor decola şi ateriza mai puţine zboruri”, a precizat aeroportul.

Furtunile Boelo și Austen au lovit și Franța

Acesta nu a specificat numărul exact al zborurilor afectate şi nu a răspuns imediat la solicitarea de informaţii din partea AFP.

Franţa a fost, de asemenea, afectată de furtunile Boelo şi Austen, primele din acest sezon. Acestea au lovit nord-vestul Franţei în noaptea de joi spre vineri. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a decedat, iar două persoane au fost transportate de urgenţă la spital.

Alertă portocalie de vânt

Vineri, la ora 20:00, alerta portocalie de vânt a fost ridicată pentru toate departamentele afectate – regiunea Hauts-de-France, precum şi zona de coastă de la Côtes-d’Armor până la Seine-Maritime –, potrivit ultimului buletin al Météo-France.

Furtuna Austen „s-a îndreptat spre Benelux şi Germania”, a explicat organismul de prognoză meteorologică.