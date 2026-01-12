Jennifer Lopez a strălucit pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026. Rochia îndrăzneață cu care a atras toate privirile. FOTO

Stiri Mondene
12-01-2026 | 16:33
Jennifer Lopez la Globurile de Aur 2026
Getty

Jennifer Lopez a fost una dintre cele mai remarcate apariții de duminică seara pe covorul roșu al Globurilor de Aur 2026.

autor
Mihaela Ivăncică

Artista a purtat o rochie transparentă semnată Jean-Louis Scherrer by Stéphane Rolland, decorată cu aplicații strălucitoare din dantelă maro și cu o trenă tip sirenă din tul.

Rochia este o piesă vintage, realizată în 2003 și achiziționată de magazinul Lily et Cie din Beverly Hills, care a fost vândută în 2019 la Kerry Taylor Auctions pentru suma de 1.100 de lire sterline, scrie Page Six.

Pentru această apariție, JLo a optat pentru o coafură elegantă, un coc franțuzesc, completând ținuta cu cercei din morganit și diamante, precum și cu un inel cu diamante și turmalină, accesorii create de casa Sabyasachi.

Deși a fost nominalizată de două ori la Globurile de Aur de-a lungul carierei, Jennifer Lopez nu se află în competiție pentru niciun premiu la ediția din acest an, însă a prezentat unul dintre trofeele serii.

Weekendul dedicat Globurilor de Aur a început pentru vedetă încă de sâmbătă, când a participat la un eveniment exclusivist organizat de Vanity Fair și Amazon MGM Studios, la Bar Marmont.

Cu această ocazie, Jennifer Lopez a ales o apariție îndrăzneață, purtând o rochie fără bretele, semnată Zuhair Murad, decorată cu mărgele, cu un corsaj bine evidențiat și o fustă transparentă.

Globurile de Aur 2026 au fost transmise în exclusivitate în România de VOYO, iar înregistrarea poate fi văzută în continuare pe platforma de streaming. 

Ger cumplit în toată țara și ninsori în următoarele zile. Temperaturile scad până la -19 grade. ANM a emis cod galben

Sursa: pagesix.com

Etichete: premii, jennifer lopez, hollywood, globurile de aur,

Dată publicare: 12-01-2026 16:33

