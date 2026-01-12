Jennifer Lopez a strălucit pe covorul roșu la Globurile de Aur 2026. Rochia îndrăzneață cu care a atras toate privirile. FOTO
Jennifer Lopez a fost una dintre cele mai remarcate apariții de duminică seara pe covorul roșu al Globurilor de Aur 2026.
Artista a purtat o rochie transparentă semnată Jean-Louis Scherrer by Stéphane Rolland, decorată cu aplicații strălucitoare din dantelă maro și cu o trenă tip sirenă din tul.
Rochia este o piesă vintage, realizată în 2003 și achiziționată de magazinul Lily et Cie din Beverly Hills, care a fost vândută în 2019 la Kerry Taylor Auctions pentru suma de 1.100 de lire sterline, scrie Page Six.
Pentru această apariție, JLo a optat pentru o coafură elegantă, un coc franțuzesc, completând ținuta cu cercei din morganit și diamante, precum și cu un inel cu diamante și turmalină, accesorii create de casa Sabyasachi.
Deși a fost nominalizată de două ori la Globurile de Aur de-a lungul carierei, Jennifer Lopez nu se află în competiție pentru niciun premiu la ediția din acest an, însă a prezentat unul dintre trofeele serii.
Weekendul dedicat Globurilor de Aur a început pentru vedetă încă de sâmbătă, când a participat la un eveniment exclusivist organizat de Vanity Fair și Amazon MGM Studios, la Bar Marmont.
Cu această ocazie, Jennifer Lopez a ales o apariție îndrăzneață, purtând o rochie fără bretele, semnată Zuhair Murad, decorată cu mărgele, cu un corsaj bine evidențiat și o fustă transparentă.
Globurile de Aur 2026 au fost transmise în exclusivitate în România de VOYO, iar înregistrarea poate fi văzută în continuare pe platforma de streaming.
12-01-2026 16:33