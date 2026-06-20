Așezată liniștit pe coasta Ciprului, Varosha era odinioară refugiul celor bogați și celebri, potrivit Express.

De la Brigitte Bardot la Richard Burton și Elizabeth Taylor, cartierul situat în orașul de coastă Famagusta atrăgea personalități din întreaga lume, datorită hotelurilor luxoase și restaurantelor exclusiviste.

Astăzi, locul s-a transformat într-un oraș-fantomă. Promenadele de pe malul mării, odinioară pline de turiști înstăriți, sunt pustii, iar clădirile impunătoare care le mărgineau s-au degradat până la a deveni aproape de nerecunoscut.

Considerată cândva „Riviera Franceză a Ciprului”, zona este acum evitată de vizitatori.

Invazia din 1974 a schimbat pentru totdeauna destinul stațiunii

În 1974, după o lovitură de stat susținută de Grecia, Turcia a lansat o invazie pe scară largă a insulei mediteraneene, iar orașul Famagusta s-a aflat în centrul confruntărilor.

Locuitorii greco-ciprioți din Varosha au fost nevoiți să își părăsească locuințele pe măsură ce forțele turce se apropiau. Cartierul, cândva prosper, a fost închis complet și abandonat, fiind lăsat pradă naturii, care a acaparat treptat întreaga zonă. Stațiunea a rămas astfel suspendată în timp.

La mai bine de patru decenii de atunci, Varosha continuă să se afle într-o stare avansată de degradare.

Panourile de avertizare le transmit clar vizitatorilor că accesul este interzis, la fel și fotografierea, sub amenințarea intervenției militarilor care patrulează în continuare zona.

Mașini ruginite, vitrine sparte și hoteluri în ruină

Deși turiștii nu au acces, unii dintre foștii locuitori au primit permisiunea de a reveni în anumite sectoare ale stațiunii după deschiderea punctelor de trecere dintre nordul și sudul insulei, în anul 2003.

Ceea ce au găsit a fost o imagine conservată a vieților lor de odinioară: mașini ruginite încă expuse în foste showroom-uri, manechine care privesc în gol din vitrinele sparte și holuri de hotel aflate în ruină după decenii de abandon.