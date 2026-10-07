Pike, în vârstă de 50 de ani, continuă să primească îngrijiri medicale de urgență, în timp ce se află încătușată în spital, au declarat avocații ei într-un comunicat emis marți, transmite news.ro, care citează BBC.

A supraviețuit unei injecții letale

Pike, care a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer în 1995, a supraviețuit miercuri, în Tennessee, unei tentative de execuție prin injecție letală, în timpul căreia au fost făcute două încercări de administrare a substanței. Ea a fost transportată la spital, unde a rămas inconștientă timp de câteva zile, în timp ce personalul medical a încercat să elimine din organism substanța chimică injectată.

Experții și echipa sa de avocați afirmă că aparenta sa recuperare este fără precedent. Se crede că ea este singura persoană care a supraviețuit unei injecții letale.

Avocații ei au calificat evoluția stării sale drept „fără precedent din punct de vedere medical” și, deși prognosticul rămâne neclar, au precizat că „cel puțin, ne așteptăm la o recuperare îndelungată”.

Au mai existat alte șapte cazuri în care deținuții au supraviețuit unor execuții programate, însă, în acele situații, autoritățile nu au reușit să injecteze substanța letală în venele deținuților.

„Au făcut tot ce trebuiau să facă în cadrul procesului de execuție, dar pur și simplu nu a funcționat. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”, a spus Deborah Denno, criminolog și profesoară la Facultatea de Drept Fordham.

Autoritățile nu au explicat ce a mers prost

Autoritățile nu au precizat încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike. De asemenea, acestea nu au oferit nicio explicație cu privire la ceea ce a mers prost după ce i-au administrat substanța chimică pentobarbital.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile până la sfârșitul anului.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră într-o tabără de formare profesională pentru tineri cu probleme.

Avocații lui Pike urmează să se prezinte miercuri în fața instanței din Nashville. De asemenea, aceștia intenționează să organizeze o conferință de presă în fața clădirii instanței.

„Majoritatea persoanelor cărora li se administrează o injecție letală mor”

Dr. Joel Zivot, un anestezist care consiliază echipa de apărare a lui Pike, a declarat marți că probabilitatea de a supraviețui unei injecții letale este redusă.

„Majoritatea persoanelor cărora li se administrează o injecție letală mor din această cauză”, a declarat el pentru BBC.

„De fapt, aproape toată lumea, cu excepția lui Christa. Așadar, faptul că a supraviețuit... a fost ceva neobișnuit”, a adăugat el.

Totuși, există încă multă incertitudine și multe necunoscute, a spus el, inclusiv cât pentobarbital a ajuns în organismul ei, care erau nivelurile substanței în sânge după injecție și cum va decurge recuperarea ei.

„Nu aș spune, în niciun caz, în acest moment, că toate riscurile majore au trecut”, a subliniat el.

Zivot declarase anterior că cele două doze de pentobarbital pe care le-a primit săptămâna trecută ar fi fost suficiente încât, dacă ar fi pătruns în fluxul sanguin în condiții normale, „ar fi murit cu siguranță”.

Substanța s-ar fi putut răspândi în țesutul de sub piele

În schimb, Zivot a spus că o posibilă explicație este că, în loc să pătrundă în fluxul sanguin al lui Pike, pentobarbitalul s-ar fi răspândit mai degrabă în țesutul de sub pielea ei.

Zivot a declarat săptămâna trecută că, în opinia sa, era „foarte posibil” ca ea să sufere o leziune cerebrală din cauza întârzierilor în resuscitarea ei. De asemenea, el a considerat că ar fi nevoie de aproximativ o săptămână pentru a-i înțelege cu adevărat starea și pentru a-i efectua un examen neurologic. Au trecut deja șase zile de la încercarea eșuată de a o executa.

Avocații lui Pike au avertizat anterior că istoricul ei medical și anatomia sa – inclusiv trombocitoza, o afecțiune asociată cu un număr crescut de trombocite și cu un risc de coagulare a sângelui, precum și venele de dimensiuni reduse – implicau riscul ca ea să sufere dureri și suferințe „inutile” în timpul unei injecții letale.

Aceștia au declarat marți că ea a suferit „leziuni grave” la brațe.

Un istoric al execuțiilor problematice în SUA

În 2022, peste o treime dintre execuțiile din SUA au fost eșuate sau extrem de problematice, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, care monitorizează informațiile referitoare la astfel de cazuri.

În cazul injecțiilor letale, astfel de incidente s-au produs de obicei din cauza dificultății de a obține un acces intravenos fiabil la vene, deși motivul de bază diferă de la persoană la persoană.

În cazurile documentate de centru, toate eșecurile au avut loc înainte ca medicamentele letale să poată fi administrate. Ultima injecție letală eșuată care a fost înregistrată a avut loc la începutul acestui an – tot în Tennessee.

Execuția lui Tony Carruthers, condamnat pentru răpirea și uciderea a trei persoane în 1994, a fost amânată în luna mai, după ce personalul nu a reușit să găsească o venă pentru administrarea injecției letale. Guvernatorul i-a acordat o amânare de un an.