Fortul Darnet, situat pe râul Medway, în comitatul Kent, ar putea fi transformat în curând într-un spațiu destinat organizării de evenimente, potrivit The Sun.

Planurile pentru fortul victorian includ evenimente muzicale, activități dedicate stării de bine și chiar vânători de fantome.

Vorbind pentru BBC, proprietarul Mick Jennings a declarat: „I-am spus soției mele: «Trebuie să avem un fort – este ceva pentru care trebuie să licităm». Și am făcut-o, iar oferta noastră a avut succes.”

Potrivit lui Jennings, mai mulți artiști muzicali l-au contactat pentru a filma în interiorul fortului, despre care spune că are o acustică excelentă.

Fort construit în secolul al XIX-lea și folosit în război

Fortul Darnet a fost construit între anii 1870 și 1872 și putea găzdui până la 100 de soldați, care îl foloseau pentru exerciții de tragere. Ulterior, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost utilizat ca post de observație.

În apropierea fortului se află și mai multe nave abandonate, unele datând din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Acestea au fost scufundate intenționat pentru a crea o linie de apărare de coastă.

În prezent, fortul este considerat nesigur pentru vizitatori din cauza „structurilor instabile, căderilor ascunse și zonelor inundate cu apă”, potrivit site-ului oficial.

Planuri pentru redeschidere și organizarea de evenimente

Jennings a dezvăluit că apa va fi evacuată din interiorul fortului și că vor fi instalate noi măsuri de siguranță.

Având în vedere existența unor gropi ascunse, proprietarul a recunoscut că „în acest moment este un loc periculos”.

Deocamdată nu este clar ce tipuri de evenimente vor fi organizate la Fortul Darnet, însă Consiliul Medway susține planurile de redeschidere a sitului.

„Lucrul magic este că, atunci când ajungi aici, nu poți simți cu adevărat atmosfera până nu ești pe insulă.

Priveliștile, atmosfera misterioasă, farmecul locului – are toate aceste lucruri”, a adăugat Jennings.