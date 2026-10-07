Mariusz Stepien a descoperit comoara în 2022, la aproximativ 11 kilometri de locul în care găsise, cu doi ani înainte, Comoara de la Peebles. Noua descoperire, denumită Comoara de la Blyth, ar putea oferi indicii importante despre metalurgia și comunitățile care au trăit în această regiune în urmă cu aproximativ 3.000 de ani, scrie BBC.

Artefacte vechi de aproximativ 3.000 de ani

Comoara de la Blyth datează din Epoca Bronzului târziu, perioada cuprinsă între aproximativ 1150 î.Hr. și 850 î.Hr.

Printre obiectele descoperite se află două topoare din bronz și forme din lut care ar fi putut fi folosite pentru realizarea unora dintre piesele unice din bronz descoperite în apropiere, în cadrul Comorii de la Peebles. Aceasta din urmă a fost salvată pentru patrimoniul național în 2024.

Una dintre cele mai importante piese din noua descoperire este un lingou de cupru intact. Potrivit specialiștilor, acesta ar fi primul lingou de acest tip descoperit până acum în Scoția.

Săpăturile efectuate ulterior de arheologi au scos la iveală și un vechi tumul din piatră, adăugând o nouă piesă importantă la imaginea arheologică a zonei.

Experții încearcă să afle de unde proveneau metalele

Comoara de la Blyth a fost transportată la Centrul pentru Colecții al Muzeelor Naționale ale Scoției din Edinburgh, unde artefactele vor fi conservate și analizate.

Cercetătorii speră că analiza lingoului de cupru va putea oferi informații despre originea geografică a metalelor folosite pentru realizarea obiectelor din bronz descoperite în ambele comori.

O astfel de analiză ar putea ajuta la stabilirea unei eventuale legături între cele două descoperiri și, implicit, între comunitățile care au produs și utilizat obiectele în urmă cu mii de ani.

Dr. Matthew Knight, curator al colecțiilor preistorice și din Epoca Bronzului la National Museums Scotland, consideră că descoperirea este mult mai importantă decât ar putea părea la prima vedere.

„Aceasta este una dintre acele descoperiri arheologice clasice care, la început, nu par să fie cine știe ce, dar care, în realitate, sunt cu adevărat incredibile și au multe povești de spus”, a explicat el. „Este foarte rar ca materialele din care au fost realizate formele să se păstreze, așa că este o descoperire specială în sine, însă apropierea și legătura cu Comoara de la Peebles fac descoperirea cu atât mai extraordinară.”

Mariusz Stepien spune că așteaptă cu nerăbdare rezultatele cercetărilor, care ar putea dezvălui informații noi atât despre cele două comori, cât și despre oamenii care le-au creat.

„Când am descoperit pentru prima dată Comoara de la Blyth, am fost încântat că am găsit alte materiale din Epoca Bronzului într-o zonă despre care știam deja că are o importanță arheologică. În acel moment, nu aveam nicio idee cât de importantă s-ar putea dovedi descoperirea. După ce am descoperit anterior Comoara de la Peebles, este cu adevărat extraordinar să mă gândesc că cele două descoperiri pe care le-am făcut atât de aproape una de cealaltă ar putea avea o legătură”, a spus el.

Ce ascunde Comoara de la Peebles

Prima descoperire făcută de Stepien în această zonă, Comoara de la Peebles, este la rândul său una dintre descoperirile importante asociate Epocii Bronzului din Scoția.

Aceasta include un harnașament complet pentru cal, descoperit de Stepien. Ulterior, arheologii au scos la iveală o sabie aflată încă în teacă, curele decorate, catarame, inele, ornamente și capace pentru osiile roților unui car.

Apropierea celor două situri și asemănările dintre artefacte îi determină acum pe specialiști să investigheze dacă între cele două comori există o legătură.