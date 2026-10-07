”Acum trei ani, teroriştii din Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane şi au luat 251 de ostatici. Astăzi aduc un omagiu victimelor şi sunt alături de familiile lor şi de poporul israelian”, a scris preşedintele pe platforma X, scrie News.ro.

Şeful statului arată că ”nu există nicio justificare pentru o astfel de barbarie, nici pentru antisemitismul care a urmat”.

”Pacea în Gaza nu poate fi construită decât pe baza dezarmării complete a organizaţiei Hamas. România susţine Consiliul pentru Pace şi şi-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Fragilul armistiţiu trebuie să se transforme într-o soluţie durabilă, care să ofere securitate israelienilor şi palestinienilor un stat al lor”, mai spune Nicuşor Dan.

Principalii oficiali ai Uniunii Europene au transmis miercuri mesaje de solidaritate cu Israelul, la trei ani de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu aproximativ 1.200 de morţi şi peste 250 de persoane răpite şi luate ostatice în Fâşia Gaza, relatează dpa.

La 7 octombrie 2023, militanţi ai Hamas şi ai altor organizaţii extremiste au ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel şi au răpit peste 250 de oameni, luaţi ostatici şi duşi în Fâşia Gaza. Atacul a declanşat războiul din Gaza, în urma căruia au murit peste 74.000 de palestinieni, potrivit autorităţii sanitare controlate de Hamas din teritoriu.