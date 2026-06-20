Naționala României și Radu Drăgușin transmit un mesaj elevilor care susțin Evaluarea Națională | VIDEO

Stiri Educatie
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Radu dragusin

Jucătorul echipei naţionale Radu Drăguşin a transmis un mesaj de încurajare pentru elevii care vor susţine, începând de luni, Evaluarea Naţională.

autor
Cristian Anton

Naționala de fotbal a României a transmis sâmbătă dimineață un mesaj de încurajare elevilor care susțin luni Evaluarea Națională, într-o postare care îl prezintă și pe Radu Drăgușin, cu o declarație specială.

”Elevii au nevoie de susținere și încredere, nu de presiune, înainte de primul examen important al vieții lor. Evaluarea Națională reprezintă o etapă definitorie, iar Radu Drăgușin le transmite un mesaj de încurajare tuturor celor care luni vor păși în sălile de examinare. Succes, copii! Să fie liceul pe care vi-l doriți!”, a transmis reprezentativa națională de forbal.

”Salut. Mai e puţin până la evaluarea naţională şi sunt convins că v-aţi pregătit serios pentru acest moment. Vă ţin pumnii strânşi tuturor şi sper să obţineţi tuturor şi sper să obţineţi rezultatele pe care vi le doriţi. Mult succes”, este mesajul transmis de Radu Drăguşin.

Peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen.

Probele încep luni, cu Limba şi literatura română.

Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, în 8 iulie.

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Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: Radu Dragusin, echipa nationala, mesaj, elevi, evaluare nationala,

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