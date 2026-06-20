Guvernul nipon a decis vineri să crească taxa de viză cu o singură intrare, inclusiv vizele turistice, de la 3.000 la 15.000 de yeni (de la 16 la 81 de euro). Aceasta reprezintă o creștere de 400%, prima astfel de majorare din 1978.

În ceea ce privește vizele cu intrări multiple, care permit vizitatorilor să intre în Japonia de mai multe ori într-o perioadă specificată, prețul va crește de la 6.000 la 30.000 de yeni (de la 32 la 162 de euro), tot o creștere de 400%.

Explicațiile autorităților japoneze

Ministrul afacerilor externe nipon, Toshimitsu Motegi, a declarat într-o conferință de presă că guvernul nu se așteaptă ca această măsură, determinată de creșterea prețurilor în arhipelag, „să aibă un impact imediat asupra turismului”.

Decizia nu vizează țările incluse în programul de scutire de viză al Japoniei, precum Spania și mai multe state din America Latină, printre care Argentina, Brazilia, Chile, Mexic și altele.

Noile tarife, aplicabile cererilor depuse începând cu 1 iulie, urmăresc apropierea de nivelurile taxelor de viză practicate de celelalte state din G7.

Luna trecută, parlamentul nipon a adoptat un proiect de lege privind majorarea taxelor de viză pentru străini, pe fondul dezbaterilor privind imigrația și turismul excesiv în Japonia.

Cetățenii români pot călători în Japonia fără viză pentru șederi de maximum 90 de zile, cu condiția desfășurării exclusiv a activităților neremunerate, potrivit informațiilor MAE.