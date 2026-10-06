Din vila lor de la Mogoșoaia anchetatorii au ridicat zeci de telefoane și medii de stocare în care caută posibile probe relevante în anchetă.

La ieșire, Cristela Georgescu a declarat că soțul ei este nevinovat.

Cristela Georgescu a ajuns prima la sediul DIICOT. A fost protejată de două gărzi de corp, deşi de fața erau forțe importante ale jandarmeriei.

La intrare i-a salutat pe susținătorii soțului ei.

Un sfert de oră mai târziu l-a întâlnit pe Călin Georgescu, adus încătușat din arestul poliției.

Amândoi au asistat apoi la percheziționarea informatică a 27 de telefoane, laptopuri, stickuri și hard diskuri. Toate mediile de stocare au fost ridicate de anchetatori acum două săptămâni în timpul perchezițiilor făcute în vila din Mogoșoaia.

Cristela Georgescu: ”Suntem, o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale inacceptabile. Să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați. Acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate”.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Anchetatorii de la DIICOT au descărcat și copiat în prezența soților Georgescu toate fișierele, în special corespondența din telefoanele luate în timpul perchezițiilor de acum două săptămâni, din vila de la Mogoșoaia. Specialiștii vor analiza apoi fiecare fișer în parte, iar dacă informațiile obținute au relevanță în anchetă se vor transforma în mod oficial, în dovezi”.

În uralele susținătorilor care au protestat întreaga zi și au cerut eliberarea lui, Călin Georgescu s-a întors în arestul poliției.

Va reveni pentru continuarea procedurii mâine dimineață, când la Tribunal este programată și judecata plângerii sale împotriva sechestrului pus pe vila de la Mogoșoaia.