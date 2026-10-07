Noile reguli au fost deja adoptate în Parlament, iar proiectul urmează să ajungă la promulgare. În prezent, regulile pentru deplasarea motocicletelor pe lângă coloanele de mașini nu sunt stabilite clar în Codul Rutier.

Noua lege reglementează însă această manevră și prevede faptul că vehiculele motorizate pe două roți vor putea înainta pe lângă coloanele de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată.

Manevra este permisă însă doar în anumite condiții

Andrei Potra, specialist conducere defensivă: Unde este prea aglomerat putem, la viteză mică, să câștigăm puțin timp, putem trece cu motocicleta sau mopedul nostru printre mașinile aflate în trafic într-o coloană care se deplasează foarte încet.

Legea prevede și un spațiu de siguranță de 3 metri, înaintea marcajului transversal de oprire, la intersecțiile semaforizate și la trecerile la nivel cu calea ferată cu barieră sau semibarieră.

Răzvan Pavel, Inițiator și președintele Asociației MotoADN: Am creat acest spațiu de siguranță la semafor de 3 m lățime pe toată lățimea benzii în care odată ce ai depășit mașina și a ajuns în față, te poți retrage stânga-dreapta, astfel încât să intre toate motocicletele când se face verde, pleacă întâi scuterele și asta ajută foarte mult pe partea de siguranță rutieră.

Potrivit noilor prevederi, motocicletele și mopedele vor putea trece și înaintea unui alt vehicul sau pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație, fără ca manevra să fie considerată depășire, dacă rămân în interiorul aceleiași benzi.

Circulația pe benzile de autobuze

Noua lege permite și accesul motocicletelor pe banda destinată transportului public, însă autoritățile vor putea stabili condițiile în care pot folosi aceste benzi, în funcție de infrastructura fiecărui oraș.

Pe de altă parte, noile prevederi au stârnit și reacții din partea unor șoferi.

Șofer: Nu mi se pare în regulă pentru că este pericol de accidente, pot fi observați foarte greu în trafic apar din spate și nu ai timp să-i vezi. Autoritățile locale vor putea fi obligate să amenajeze locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în parcările publice. Iar noua lege include și obligația motocicliștilor de a purta cască de protecție omologată pentru categoria respectivă de vehicul.

Dan Morar, Uniunea cluburilor moto din România: Cine circulă cu un scuter o motocicletă nu mai ocupă în trafic un loc auto, o motocicletă nu te încurcă în trafic, dispare într-o secundă nu te întârzie deloc.