Între 1.500 și 1.800 de locuri de muncă ar urma să fie eliminate de Allianz Partners în următoarele 12-18 luni, conform surselor Reuters, scrie Agerpres.

Între 1.500 și 1.800 de locuri de muncă vor fi eliminate

Allianz Partners are aproximativ 22.600 de angajați, din care 14.000 gestionează solicitările clienților și reclamațiile prin telefon. Allianz este cea mai mare companie de asigurări din Europa.

Investițiile masive în AI sporesc presiunea asupra companiilor

Investițiile istorice în AI, care ar urma să depășească anul acesta 700 de miliarde de dolari, pun presiune pe companii să compenseze majorarea costurilor în afacerile lor. Oracle, Amazon, Microsoft și Meta Platforms au concediat anul acesta mii de angajați.

În ultimul an, peste 100.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost concediați, conform estimărilor firmelor care urmăresc evoluțiile de pe piața muncii.