În acelaşi timp, soldul creditului guvernamental acordat de instituţiile de credit s-a mărit, în septembrie 2026, cu 2,9%, faţă de luna august 2026, până la 298,25 miliarde lei şi cu 15,7%, raportat la septembrie 2025, scrie News.ro.

„Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2026 cu 0,4 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 690.779,2 milioane lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,8 la sută (2,1 la sută în termeni reali)", arată, vineri, BNR într-un comunicat de presă.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 67,1% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au scăzut cu 0,7%, faţă de luna august 2026, până la 463,39 miliarde lei. Comparativ cu luna septembrie 2025, acestea s-au majorat cu 7% (0,3% în termeni reali).

BNR precizează că depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,2%, faţă de luna anterioară, până la 269,18 miliarde lei şi au crescut cu 6,7% (0,1% în termeni reali) faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 1,4% (până la 194,21 miliarde lei), faţă de luna precedentă, iar faţă de luna septembrie 2025, au înregistrat o creştere de 7,4% (0,7% în termeni reali).

A crescut și masa monetară

Referitor la depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 32,9% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, acestea au crescut cu 2,5%, faţă de luna august 2026, ajungând până la nivelul de 227,38 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,1%, până la 43,07 miliarde euro). Comparativ cu luna septembrie 2025, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 12,9% (8,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

De asemenea, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, s-au majorat cu 2,5% faţă de luna august 2026, până la 155,83 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 2,1%, până la 29,52 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,3% (8,1%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 2,6%, faţă de luna august 2026, până la 71,55 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 2,2%, până la 13,55 miliarde euro). Comparativ cu septembrie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 14% (9,7%, în cazul exprimării indicatorului în euro), potrivit datelor BNR.

Instituţia mai precizează că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2026 un sold de 816,21 miliarde lei, în plus cu 0,4% faţă de luna august 2026, iar în raport cu septembrie 2025 s-a majorat cu 8,4%.