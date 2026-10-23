Tatăl acestuia, Tudorel Toader, a scris, vineri, pe Facebook, că este vorba de un atac la adresa sa şi că speră ca magistraţii să îl pună în libertate.

Alexandru Toader este acuzat că ar fi hărţuit sexual două studente. Una dintre tinere a povestit jurnaliştilor că a cedat avansurilor şi a întreţinut relaţii sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la biroul notarial pe care Alexandru Toader îl deţine în centrul Iaşiului.

Cele două studente ar fi fost abordate după ce nu promovaseră examenul

Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader, după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susţin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader şi că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

”Dacă tu vrei să continui în cariera asta, sunt nişte sacrificii de urmat. Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. Dar de ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, a povestit una dintre studente jurnaliştilor de la Reporter de Iaşi, despre modul cum a fost abordată de către Alexandru Toader, scrie news.ro.

Tânăra susţine că a renunţat ulterior la Facultatea de Drept, iar acum finalizează o altă specializare universitară.

Tudorel Toader: „Este un atac la adresa mea”

Tudorel Toader, fostul ministru al Justiţiei, a scris, vineri, pe Facebook, că totul ar fi fost pus la cale de către o avocată cu dosare penale, care ar fi vrut astfel să îşi ”uşureze” situaţia juridică.

”Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a „motivat” două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal”, a afirmat Tudorel Toader.

El adaugă că ”fără probe şi prin intimidare, au lovit într-un tânăr pe care acasă îl aşteaptă doi copii, dintre care unul de doar câteva săptămâni”.

”Până astăzi nu a cunoscut niciuna dintre acuzaţiile formulate, nu a avut nicio calitate în dosar, nu a avut posibilitatea propunerii probelor în apărare. Este în faţa unui dosar deja format, de care a fost total străin, iar la final i s-au prezentat acuzaţiile, considerat vinovat şi lipsit de libertate. Exprim încrederea că magistraţii vor constata acest abuz şi îl vor pune în libertate, dându-ne posibilitatea să formulăm apărări şi să îi demonstrăm nevinovăţia”, a mai spus Tudorel Toader.

Ancheta poliţiştilor a pornit toamna trecută în urma unui articol publicat de Reporter de Iaşi.

Toader preda Drept Civil studenţilor din anul I. În noiembrie 2025, conducerea Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a decis ca lectorul Alexandru Toader, acuzat că a hărţuit sexual două studente, să nu mai desfăşoare activităţi didactice până la clarificarea acestui caz.