Orașul secret din Sudul Franței pe care mulți îl aseamănă cu Coasta Amalfi. Este mai ieftin, mai spectaculos și mai liber

Această mică parte a Franței, aflată chiar la capătul Coastei de Azur, între granițele Italiei și Principatului Monaco, este un loc spectaculos.

O scurtă plimbare de-a lungul litoralului, înconjurat de munți, oferă deja o idee despre lunga sa istorie internațională, în ciuda dimensiunilor reduse ale orașului. Menton, perla ascunsă a Rivierei Franceze. De ce întrece faimoasa Coastă Amalfi Orice călătorie pe Coasta de Azur ar fi, cu siguranță, incompletă fără să petreci măcar o zi întreagă în Menton. Orașul este mai mult decât o simplă localitate de coastă, cu clădiri colorate. De la marea de un albastru intens până la cele mai înalte vârfuri din împrejurimi, iată câteva dintre lucrurile care mi-au plăcut cel mai mult în perioada în care am stat în Menton în ultimii doi ani, într-un ritm relaxat. Menton a fost dintotdeauna un oraș de graniță. Începând cu sfârșitul secolului al XIV-lea, s-a aflat la granița dintre Comitatul de Nisa, aflat sub conducerea Ducelui de Savoia, și Republica Genova. A făcut parte din Principatul Monaco până la plebiscitul francez controversat din 1860, când a fost anexat Franței. Orașul a fost dintotdeauna o destinație turistică apreciată, cu vile impunătoare și grădini. Climatul mediteranean temperat este deosebit de favorabil cultivării citricelor, cu care Menton este puternic asociat. Clima blândă, protecția împotriva vântului oferită de dealuri și lipsa unor variații sezoniere extreme îi conferă orașului un ritm foarte stabil pe tot parcursul anului. Recomandări Video Mierla s-a mutat la oraș. Rămase fără păduri, zeci de specii de păsări din ...

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Nicuşor Dan, apariție surpriză la şedinţa CSM: ”Eu cred că imensa majoritate a ... Menton este un oraș în care majoritatea locurilor pot fi accesate pe jos, centrul vechi nu este copleșitor, iar promenada nu se transformă într-o succesiune continuă de atracții turistice. Unde se află Menton și cum ajungi cel mai ușor în orașul lămâilor Orașul pitoresc Menton se află în partea estică a Coastei de Azur, chiar la granița dintre Franța și Italia. De fapt, Menton este ultima stație de tren de pe coastă înainte de intrarea în Italia. În secolul al XIV-lea, Menton făcea parte din Italia sau, mai exact, din Republica Genova. Orașul a devenit oficial parte a Franței abia în 1861, prin anexare, și nu tocmai de bunăvoie. Astăzi, influența italiană este prezentă peste tot în Menton, dar se observă cel mai bine în bucătăria locală. Se numește orașul lămâilor cu un motiv. Lămâile din Menton sunt mai mult decât un element decorativ. Timp de decenii, cultivarea citricelor a contribuit la definirea identității orașului. Cea mai vizibilă amintire a acestei tradiții este Festivalul Lămâilor, organizat în timpul iernii. Festivalul trebuie privit ca o completare, nu ca elementul care definește orașul. El reflectă istoria locală și climatul zonei, însă Menton rămâne un loc liniștit și bine organizat pe tot parcursul anului, inclusiv în afara sezonului turistic.

Cele mai importante atracții din Menton Nu sunt foarte multe lucruri de făcut în Menton. Dar tocmai acesta este farmecul acestui orășel. Te poți relaxa complet și te poți plimba fără să ai senzația că ratezi din greșeală o mulțime de obiective. Relaxează-te pe plajele din Menton Ești pe Coasta de Azur, așa că o baie în Marea Mediterană este, evident, una dintre cele mai bune activități din Menton. Spre deosebire de alte zone de pe Coasta de Azur, Menton are și câteva plaje cu nisip, în timp ce majoritatea plajelor de pe litoral sunt acoperite în principal cu pietricele și stânci. Merită să profiți de acest lucru. Orașul are atât plaje publice, cât și cluburi private, iar una dintre cele mai populare este Plage des Sablettes. Se află chiar în fața centrului istoric al orașului vechi, iar golful este foarte liniștit datorită digurilor care protejează portul de ambele părți. Plage des Sablettes este cea mai mare plajă din Menton și are, de asemenea, cea mai caldă apă de mare. Este și una dintre cele mai spectaculoase, deoarece clădirile colorate din centrul vechi formează un fundal pentru plajă. Dacă preferi un club de plajă privat, poți încerca La Cabane Plage, La Dolce Vita, La Festival Plage sau La Sauvage. Acestea au atmosfere inspirate de zonele tropicale, iar unele servesc gustări și băuturi chiar pe plajă.

Plimbă-te prin centrul vechi La fel ca alte orașe și sate din Franța, Menton are un centru vechi medieval, construit pe deal. Plimbarea prin centrul vechi, plin de case în culori pastelate și străduțe șerpuite, este una dintre cele mai bune activități din Menton. Ai impresia că te afli într-o mare de galben. Aici vei găsi ziduri de piatră, străzi pavate cu piatră cubică, arcade și plante în ghivece. Atmosfera este foarte plăcută și ai putea petrece ore întregi plimbându-te. Peisajul pare desprins dintr-o carte poștală, cu străzi înguste și tuneluri, clădiri colorate și piețe cu vegetație. În această zonă se află și Basilica Saint-Michel-Archange, cu impresionantul său turn-clopotniță din secolul al XVIII-lea. Casele și clădirile sunt vopsite în nuanțe de roz, roșu, piersică și galben. Nu rata Rue Piétonne și Les Marchés, două străzi din Menton unde vei găsi numeroase magazine și restaurante mici. Portul vechi se află chiar lângă centrul vechi, așa că le poți vizita cu ușurință pe amândouă.

Basilica Saint-Michel-Archange Basilica Saint-Michel-Archange este o biserică barocă din secolul al XVII-lea, cu un turn-clopotniță de 53 de metri, aflată chiar în inima centrului vechi din Menton. Se integrează în peisaj prin culoarea galben-lămâie și fațada verde deschis. Este una dintre cele mai cunoscute biserici din regiune. Influența italiană este vizibilă și aici, astfel că pentru câteva momente ai putea avea impresia că ai trecut granița în Italia. Biserica este construită pe marginea dealului, așa că pentru a ajunge la ea trebuie să urci o serie de trepte. Urcarea poate fi făcută dimineața, când temperaturile sunt mai scăzute, iar de sus poți vedea marea. Nu este recomandat să urci până la biserică după-amiaza, când soarele poate face traseul foarte dificil. Pentru că biserica este înaltă și domină orașul, o poți vedea cu ușurință din mai multe puncte ale orașului. Biserica este cunoscută și pentru aspectul său deosebit pe timp de noapte, când este iluminată.

Vieux Port de Menton – Portul vechi din Menton La fel ca alte orașe de coastă de pe Coasta de Azur, Menton are porturi pline de ambarcațiuni. Cel mai cunoscut dintre cele două este Vieux Port de Menton, portul vechi, care și-a păstrat aspectul tradițional. A fost inițial un port de pescuit, astfel că aici pot fi văzute ambarcațiuni tradiționale de pescuit de tip „pointu”, alături de bărci moderne de agrement. Portul vechi se află la distanță de mers pe jos de centrul orașului, magazine și locurile de unde poți cumpăra produse pe bază de lămâie, astfel că îl poți include cu ușurință în traseul tău. Dacă ești interesat de ambarcațiuni, poți merge și la Port de Garavan, unul dintre cele mai mari porturi de pe Coasta de Azur. Este mai departe de centrul vechi, dar oferă priveliști asupra munților și clădirilor colorate, precum și asupra numeroaselor bărci.

Încearcă toate preparatele cu lămâie Menton este cunoscut pentru lămâile sale, așa că orașul este plin de deserturi cu lămâie și suveniruri inspirate de citrice. Poți încerca tarte cu lămâie, eclere cu lămâie și bezea, mousse de lămâie cu caramel de lămâie, limonadă făcută în casă și granita rece. Lista este lungă. La prânz poți încerca chiar și ravioli cu coajă de lămâie. Pentru iubitorii de gastronomie, degustarea preparatelor locale pe bază de lămâie este una dintre activitățile de inclus pe lista lucrurilor de făcut în Menton.

Ce mâncăm în Menton Ulei de măsline cu lămâie Lămâile au făcut celebru orașul Menton, iar locuitorii le valorifică din plin. Din 2015, lămâia de Menton beneficiază de indicație geografică protejată. Astfel, este folosită în numeroase preparate, de la aperitive până la deserturi. Un exemplu este uleiul de măsline cu lămâie, specific sudului Franței. Considerat „aur lichid”, acesta este folosit de localnici și restaurante pentru a da gust multor preparate. Uleiul cu lămâie poate intensifica aroma preparatelor cu legume și adaugă o notă citrică. Flori de dovlecel prăjite Florile de dovlecel, apreciate în zona mediteraneană, sunt atât aspectuoase, cât și gustoase. Le poți găsi în piețele locale și în meniurile restaurantelor care servesc preparate tradiționale. De obicei, florile de dovlecel sunt umplute, apoi trecute printr-un aluat pentru prăjit și introduse în ulei încins. Aroma delicată și textura crocantă obținută prin prăjire sunt completate de interiorul moale. Sunt servite ca aperitiv sau gustare. Sugelli Sugelli sunt pastele tradiționale din Menton, incluse în inventarul patrimoniului cultural imaterial. Pastele făcute în casă sunt nelipsite de pe mesele festive din Menton și apar la festivaluri, sărbători locale și mese de familie. Sugelli sunt răspândite în întreaga vale Roya, până în Liguria, Italia. Pentru a le gusta într-un mod cât mai autentic, le poți încerca în timpul evenimentelor organizate în Menton și în localitățile din împrejurimi. Socca Socca este o clătită preparată din făină de năut și ulei de măsline local. Deși acest preparat nu își are originea în Menton, localnicii l-au inclus în bucătăria lor. În mod tradițional, socca este coaptă pe foc de lemne, pentru a păstra interiorul moale și exteriorul crocant. Este servită frecvent la aperitiv, alături de un pahar de limoncello rece din Menton. Fougasse din Menton Fougasse din Menton este varianta dulce a celei tradiționale provensale. Aluatul este îmbogățit cu drajeuri de migdale și aromă de flori de portocal. Pentru localnici, fougasse din Menton este legată de amintirile din copilărie și de tradițiile orașului. O poți găsi în brutării, cel mai bine dimineața devreme, când este scoasă proaspătă din cuptor. Pichade Pichade este un preparat aflat undeva între pizza cu anșoa și pissaladière, preparatul tradițional din Nisa. Particularitatea sa este adaosul de roșii. Pentru a gusta o pichade autentică din Menton, poți merge la Marché des Halles. Piața oferă ocazia de a descoperi produse locale, iar restaurantele din jur au în meniu mai multe sortimente de pizza, inclusiv celebra pichade. Este un preparat care merită încercat în timpul unei plimbări prin centrul orașului Menton.

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