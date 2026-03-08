Antwerp, din Belgia, a fost numit cel mai bun loc de vizitat în aprilie de platforma GetYourGuide. Supranumit „capitala nonconformistă a modei” a Belgiei, orașul este considerat unul dintre cele mai subestimate destinații pentru o vacanță de primăvară, relatează Daily Express.

Unul dintre avantajele sale este faptul că este plat și ușor de explorat pe jos, astfel încât vizitatorii nu trebuie să depindă de transportul public pentru a se deplasa.

Ce poți vizita

Printre activitățile recomandate de GetYourGuide în Antwerp se numără vizitarea Royal Museum of Fine Arts Antwerp, explorarea Diamond District Antwerp și oprirea la Henry's Bar pentru cocktailuri.

Deși este al doilea oraș ca mărime din Belgia, Antwerp are o atmosferă mai autentică și mai puțin turistică decât alte locuri din țară.

Orașul oferă o experiență mai ușor de parcurs pe jos decât Bruxelles, dar dispune totuși de numeroase atracții pentru turiști. Arhitectura este variată, combinând clădiri medievale și renascentiste cu construcții moderne.

În întreg orașul există numeroase cafenele cochete și puburi animate, unde se poate gusta bere locală. De asemenea, Chocolate Nation este unul dintre cele mai cunoscute locuri din lume dedicate ciocolatei.

Grote Markt, situată în centrul orașului, găzduiește Antwerp City Hall, clădire construită în 1565. Piața este un reper popular și face parte din patrimoniul UNESCO.

Deasupra orizontului orașului se ridică impunătoarea Cathedral of Our Lady Antwerp, unul dintre principalele simboluri ale orașului. Inițial a fost o biserică, înainte de a deveni catedrală.

Ideal pentru plimbări

În fața catedralei se află mica piață Handschoenmarkt. Piața pietruită este înconjurată de clădiri înguste și elegante, dar și de restaurante și baruri.

Cea mai veche clădire din Antwerp este fortăreața medievală Het Steen. Castelul, care datează de la începutul secolului al XIII-lea, a fost folosit ca închisoare între 1549 și 1823.

Orașul găzduiește numeroase muzee, printre care Rubenshuis și Plantin-Moretus Museum. Primul a fost locuința celebrului artist Peter Paul Rubens, iar al doilea este singurul muzeu din lume inclus pe lista patrimoniului UNESCO.

Antwerp este cunoscut și pentru aleile și pasajele sale ascunse. Strada îngustă Vlaeykensgang este considerată una dintre cele mai pitorești, iar Felix Passage trece prin depozite renovate.

În luna aprilie, temperatura maximă medie în Antwerp este de aproximativ 13 grade, iar minima poate coborî, în medie, până la 5 grade.

Cel mai rapid mod de a ajunge din București în Antwerp este cu avionul până la Bruxelles, urmat de un transfer scurt cu trenul. Zborul de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă până la Brussels Airport durează aproximativ 2 ore și 40 de minute, iar de la aeroport există trenuri directe către Antwerp, cu o durată a călătoriei de aproximativ 30–40 de minute. Astfel, întreaga deplasare poate dura în jur de 4–5 ore, în funcție de conexiuni. Pentru cei care preferă transportul cu mașina personală, drumul direct din București până la Antwerp are aproape 1.900 de kilometri și poate dura aproximativ 18–20 de ore de condus.