Studiul, publicat în Obesity Reviews, a descoperit că alcoolul crește nivelul hormonului FGF21, care este legat de apetitul pentru proteine și de preferința pentru aromele sărate, umami, conform unui comunicat al Universității din Sydney, Australia, publicat miercuri.

Cercetătorii au spus că acest răspuns ar fi putut evolua pentru a ghida oamenii către alimente bogate în proteine, cum ar fi carnea. Cu toate acestea, mediile alimentare moderne pot perturba aceste semnale senzoriale, aromele umami regăsindu-se acum și în alimente care nu sunt bogate în proteine.

Aceste alimente sărate aromatizate artificial pot acționa ca „momeli proteice”, păcălind organismul să poftească la proteine fără a le furniza, ceea ce duce la un aport total mai mare de grăsimi, carbohidrați și energie, a arătat studiul.

„Poftele pentru un pachet de chipsuri cu o băutură, o pizza la sfârșitul unei ieșiri în oraș sau o porție de cartofi prăjiți a doua zi dimineață pot fi determinate de modul în care alcoolul modifică reglarea apetitului de către organism, în special pentru proteine”, a declarat autorul principal al studiului, profesorul David Raubenheimer, de la Centrul Charles Perkins al Universității din Sydney.

Studiul sugerează că, atunci când proteinele alimentare sunt diluate, oamenii pot mânca mai mult, în general, pentru a satisface apetitul pentru proteine determinat de alcool, în special atunci când alimentele ultra-procesate cu conținut scăzut de proteine sunt ușor disponibile.

Analiza datelor dietetice australiene a arătat că oamenii au consumat mai multe alimente sărate în zilele în care beau alcool decât în zilele în care nu consumă alcool. Cercetătorii sugerează că alegerea alimentelor integrale bogate în proteine, cum ar fi fructele de mare sau leguminoasele, ar putea ajuta la atenuarea acestor efecte.