La aproape 30 de zile de la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, negocierile pentru desemnarea unui nou premier continuă la Palatul Cotroceni, fără ca președintele Nicușor Dan să anunțe încă o nominalizare oficială.

Potrivit unor surse din PSD, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, va merge miercuri la Cotroceni pentru o nouă rundă de discuții cu șeful statului. Alte surse susțin că între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu au existat mai multe contacte în ultimele săptămâni, atât întâlniri directe, cât și conversații telefonice.

În paralel, surse din USR afirmă că și Dominic Fritz, președintele partidului, a fost miercuri la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele României.

Întâlnirile au loc într-un moment în care presiunea politică pentru formarea rapidă a unui nou Executiv crește, iar în interiorul partidelor sunt analizate mai multe variante de guvernare.

Surse politice din PSD transmiteau, la începutul săptămânii, că partidul se așteaptă ca Nicușor Dan să facă desemnarea noului premier chiar în această săptămână. Atât luni, cât și marți, surse politice susțineau că anunțul ar urma să fie făcut în scurt timp, însă până acum nu a existat o decizie oficială.

În interiorul PSD, varianta unui cabinet tehnocrat nu este exclusă complet. Social-democrații afirmă însă că susținerea unui astfel de guvern va depinde de numele propuse pentru portofolii și de programul de guvernare care va fi prezentat.

Aceleași surse spun că, în cazul unei nominalizări, conducerea PSD nu va convoca imediat o ședință pentru validarea susținerii politice. Partidul ar urma să aștepte mai întâi prezentarea programului de guvernare și discuțiile directe cu liderul PMP, Eugen Tomac.

Sorin Grindeanu, împins de colegii de partid la Palatul Victoria

Mai multe voci din PSD îi cer lui Sorin Grindeanu în public, dar și în forurile interioare ale partidului, să-și asume formarea noului guvern, arată sursele Știrilor ProTV.

Potrivit unor surse din PSD, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-ar fi cerut lui Sorin Grindeanu, în discuțiile interne din partid, să își asume guvernarea. Aceleași surse susțin că în partid există rezerve față de varianta unui executiv tehnocrat și că PSD este dispus să se ocupe de construirea unei majorități parlamentare pentru un guvern politic, explică surse politice.

Mesaje în această direcție au venit și în public din partea fostului vicepremier Marian Neacșu. Întrebat dacă PSD este pregătit să susțină un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, Neacșu a declarat că acesta ar fi o „alegere potrivită”, dar că șeful său de partid i se pare „o soluție și mai potrivită”.

Ce se întâmplă cu miniștrii interimari din guvernul demis

În paralel, apar și întrebări legate de situația miniștrilor interimari din Guvernul demis. Surse din PSD susțin că există presiune pentru instalarea rapidă a unui nou Cabinet, în condițiile în care, de săptămâna viitoare, șase ministere ar urma să rămână fără miniștri titulari.

Surse guvernamentale explică însă că depășirea termenului de 45 de zile pentru interimat nu înseamnă automat vacantarea funcțiilor. Potrivit acestora, miniștrii interimari rămân în funcție până la numirea unor titulari, pentru a evita un blocaj administrativ și pentru a asigura continuitatea activității Guvernului.

Aceleași surse invocă și precedentul premierului Ilie Bolojan, care a rămas interimar peste termenul de 45 de zile.

În plus, demisia ministrului Demeter András nu ar fi fost transmisă încă la Cotroceni tocmai din lipsa unei soluții pentru desemnarea unui nou interimar. El și-a depus mandatul ca urmare a scandalului provocat de apariţia în spaţiul public a unei înregistrări în care foloseşte termeni injurioşi la adresa interesului naţional. Gestul său vine după ce liderul UDMR Kelemen Hunor i-a cerut explicit să demisioneze din funcţie şi să prezinte scuze publice. În demisia de onoare prezentată public, el anunţă şi că a cerut Parchetului să verifice autenticitatea înregistrării.