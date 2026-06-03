La aproape 30 de zile de când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, negocierile pentru desemnarea unui nou premier nu au dus încă la o nominalizare din partea președintelui Nicușor Dan. În PSD, tot mai multe voci îl împing pe liderul al partidului, Sorin Grindeanu, să își asume funcția de prim-ministru, în timp ce numele europarlamentarului Eugen Tomac continuă să fie vehiculat pentru Palatul Victoria.

Potrivit unor surse din PSD, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-ar fi cerut lui Sorin Grindeanu, în discuțiile interne din partid, să își asume guvernarea. Aceleași surse susțin că în partid există rezerve față de varianta unui executiv tehnocrat și că PSD este dispus să se ocupe de construirea unei majorități parlamentare pentru un guvern politic, explică surse politice pentru Știrile ProTV.

Mesaje în această direcție au venit și în public din partea fostului vicepremier Marian Neacșu. Întrebat dacă PSD este pregătit să susțină un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, Neacșu a declarat că acesta ar fi o „alegere potrivită”, dar că șeful său de partid i se pare „o soluție și mai potrivită”.

Reporter: „PSD este pregătit să susțină un Guvern tehnocrat cu domnul Tomac?”

Marian Neacșu (PSD): „PSD este pregătit să aștepte decizia președintelui”.

Reporter: „Vi se pare o alegere potrivită, domnul Tomac?”

Marian Neacșu: „Domnul Tomac mi se pare o alegere potrivită. Domnul Sorin Grindeanu mi se pare o soluție și mai potrivită. Înainte de toate, am prefera un guvern cât mai repede”.

Nominalizarea unui nou premier ar putea avea loc curând

Surse politice din PSD spun că partidul se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să anunțe desemnarea noului premier chiar în această săptămână, asta în comntextul în care atât luni și marți surse politice susțineau că ar fi trebuit să urmeze acest lucru. În interiorul partidului, varianta unui cabinet tehnocrat nu este exclusă complet, însă social-democrații susțin că totul depinde de numele propuse și de programul de guvernare.

Aceleași surse afirmă că, în cazul unei nominalizări, conducerea PSD nu va convoca imediat o ședință pentru validarea susținerii politice, partidul urmând să aștepte mai întâi prezentarea programului de guvernare și discuțiile directe cu Eugen Tomac.

„Dacă se face nominalizarea, nu facem ședință imediat după. Așteptăm să aflăm programul și componența guvernului. Să discutăm întâi cu Tomac”, au precizat sursele citate.

În acest moment, PSD ar fi dispus să îl susțină pe Eugen Tomac doar în condițiile în care acesta ar reuși să formeze un guvern politic, nu unul exclusiv tehnocrat.

Liderii social-democrați spun că au discutat deja cu majoritatea șefilor de filiale și că poziția dominantă în partid este aceea de a urgenta instalarea unui nou executiv.

„Am vorbit cam cu toți președinții de filială. Am decis să așteptăm programul de guvernare și componența guvernului. Cert este că vrem guvern cât mai repede”, au transmis surse din partid.

Presiunea pentru desemnarea rapidă a unui premier este amplificată și de situația din Executiv. Potrivit PSD, de săptămâna viitoare, șase ministere ar urma să rămână fără miniștri interimari, ceea ce ar putea afecta funcționarea Guvernului interimar.

Deși președintele Nicușor Dan nu a anunțat oficial numele viitorului premier, în ultimele zile au apărut tot mai multe informații potrivit cărora desemnarea lui Eugen Tomac ar putea fi doar o chestiune de timp.