Insula ascunsă din Italia unde mașinile sunt interzise. Destinația secretă de care puțini turiști au auzit

Mai puțin strălucitoare decât vecinele sale, această insulă oferă farmec italian autentic, cu trasee de plimbare, plaje retrase și cea mai bună parte: fără mașini.

Pentru o vacanță diferită, poți ieși de pe traseele turistice aglomerate și descoperi o destinație mai puțin cunoscută din Italia, cu podgorii renumite, lacuri și peisaje alpine. Iată tot ce trebuie să știi despre insula ascunsă din Italia unde nu ai voie cu mașina. Unde se află insula fără mașini din Italia și cum ajungi acolo În regiunea pitorească Lombardia, în nordul Italiei, în mijlocul strălucitorului Lago d’Iseo, Monte Isola atrage vizitatori din întreaga lume. Ca cea mai mare insulă lacustră din sudul Europei și un loc mai puțin cunoscut din Italia, Monte Isola oferă o combinație de peisaje naturale, patrimoniu istoric și viață liniștită de sat. Monte Isola se află în centrul Lago d’Iseo, aproximativ la jumătatea distanței dintre Milano și Veneția, aproape de orașele Bergamo și Brescia. Citește și Cele mai bune orașe din lume pentru iubitorii de mâncare sunt din Europa. Destinații de top pentru gurmanzi Insula este accesibilă cu feribotul din mai multe puncte de pe malul lacului, cele mai populare fiind Iseo și Sulzano. Porturile cu feribot direct către Monte Isola, cu plecări la aproximativ 20 de minute, sunt Sulzano și Sale Marasino. Alternativ, alte porturi principale sunt: Iseo, Pisogne, Lovere, Tavernola Bergamasca și Sarnico. • Cu trenul • Liniile feroviare Trenitalia și Trenord • Linia Milano–Veneția, cu schimbare în Rovato sau Brescia • Conexiune cu linia Brescia–Iseo–Edolo, cu stații în Iseo, Sulzano și Sale Marasino. • Informații și orare: www.trenord.it Cu mașina • Autostrada A4: ieșirea Rovato pentru cei care vin din Milano; ieșirea Brescia Ovest pentru cei care vin din Veneția • Autostrada A21: ieșirea Brescia Centro - Se urmează indicatoarele spre Lacul Iseo, alegând unul dintre porturile de plecare spre Monte Isola (Sulzano, Sale Marasino, Iseo, Lovere, Sarnico, Tavernola). În fiecare localitate există locuri de parcare unde poate fi lăsată mașina. Cu autobuzul Există numeroase linii care deservesc zona Lacului Iseo. În funcție de portul ales pentru plecare, este recomandată consultarea orarelor, conexiunilor și operatorilor pe www.arriva.it și www.fnmautoservizi.it. Cu avionul Transfer de la următoarele aeroporturi: • Milano Linate • Milano Malpensa • Orio al Serio International • Verona

De ce sunt interzise mașinile și cum se circulă pe insulă Considerat unul dintre cele mai frumoase sate din Italia, Monte Isola este cea mai mare insulă locuită de pe un lac din Europa. Are o suprafață de aproximativ 4,5 km², un perimetru de 9 km și o altitudine de aproximativ 600 m. Pe versanții muntelui și de-a lungul lacului se află 11 localități conectate prin drumuri înguste pe care circulă doar autobuzul local și motocicletele, deoarece mașinile sunt interzise, cu excepția vehiculelor de utilitate publică. Este un loc potrivit pentru plimbări și ture cu bicicleta. După sosire, se poate închiria o bicicletă și porni într-un tur al insulei pentru a descoperi peisajele lacului. Traseul trece prin sate pescărești tradiționale, pe drumuri mărginitе de măslini, cu vedere spre lac, munții din jur și insulele Isola di San Paolo și Isola di Loreto. Perimetrul măsoară aproximativ 9,4 kilometri și nu prezintă dificultăți majore. Cei mai antrenați pot alege o abatere spre sanctuarul aflat în vârful insulei. Traseul include o urcare abruptă de aproximativ 3 kilometri, iar în anumite porțiuni bicicleta trebuie împinsă. Cu ce te deplasezi pe insulă Singurele mijloace de transport motorizat de pe insulă sunt mici vehicule comerciale, autobuzul local și scuterele. Nu există mașini pe Monte Isola, ceea ce este o adevărată ușurare pentru turiștii care vin din orașe aglomerate. Iată cum poți vizita insula și ce poți vedea. Plimbări pe jos Pe Monte Isola se merge mult pe jos. Insula poate fi înconjurată complet în aproximativ două ore. Din acest motiv, este potrivită pentru o excursie de o zi în nordul Italiei sau pentru un tip de turism lent. Trotuarele sunt rare, astfel că trebuie acordată atenție scuterelor și vehiculelor mici de tip „ape” care circulă pe drumuri, conform visitbrescia. Autobuz Principalul mijloc de transport public pe insulă este autobuzul local. Există două linii: una care face legătura între Peschiera Maraglio și Cure, localitatea situată la cea mai mare altitudine, aproape de sanctuarul aflat în vârf, și una care înconjoară întreaga insulă. Autobuzul parcurge tot traseul în jurul insulei în aproximativ 10 minute. Biletele se cumpără direct de la șofer, doar cu numerar. Un bilet costă 2 euro de persoană pentru o călătorie și este valabil 90 de minute, astfel încât poate fi folosit și pentru întoarcere în acest interval. Linia principală care traversează aproape toate localitățile circulă pe tot parcursul zilei. Linia dintre Peschiera Maraglio și Cure funcționează doar o parte din zi, până la ora 18:30, și doar primăvara și vara. Informațiile online pot fi depășite, de aceea este recomandată verificarea orarelor direct în stațiile de autobuz. Feribot Se poate folosi și feribotul care leagă localitățile de pe continent de Monte Isola pentru a merge dintr-un sat în altul, de exemplu cursa din Sale Marasino care trece prin Carzano și Siviano. Totuși, această variantă este mai lentă decât autobuzul și nu acoperă distanțe mari. În cazul în care este necesar un feribot târziu în noapte, acesta poate fi solicitat telefonic, conform informațiilor din orare. Închiriere biciclete Vizitatorii pot închiria biciclete pentru a se deplasa. Există mai multe centre de închiriere pe insulă. Nu există piste dedicate pentru biciclete, astfel că deplasarea se face pe șosea sau pe trasee mai accidentate. Este interzisă utilizarea motocicletelor de către vizitatori.

Ce poți vizita: atracții, plaje și locuri instagramabile Monte Isola oferă o experiență relaxată, potrivită pentru explorarea naturii, admirarea peisajelor și descoperirea satelor liniștite de pe malul lacului Lake Iseo. Santuario della Madonna della Ceriola Cel mai cunoscut punct de pe insulă este sanctuarul situat în vârful muntelui. Se ajunge doar pe jos. Traseul este bine amenajat, dar poate fi abrupt pe alocuri și este format în mare parte din piatră, fiind necesară încălțăminte comodă. Există un autobuz sezonier care duce până în Cure, de unde mai sunt aproximativ 20 de minute de mers pe jos până la sanctuar. În apropiere se află simboluri religioase și statui, iar biserica este înconjurată de un traseu panoramic cu vedere la 360° asupra insulei și lacului. Sub sanctuar se găsește o grotă săpată în stâncă, semnalizată printr-un indicator. Interiorul bisericii este mic, decorat elaborat, cu un altar impunător și tonuri de roz. Intrarea este gratuită. Lângă biserică există un mic bar unde pot fi cumpărate gustări și băuturi. Peschiera Maraglio Peschiera Maraglio este un sat pitoresc care a intrat în atenția publicului atunci când a devenit unul dintre punctele de capăt ale imenselor pontoane plutitoare portocalii ce legau Sulzano de insula San Paolo. Evenimentul a atras mii de vizitatori într-o zonă până atunci liniștită, generând două săptămâni de agitație într-un loc relativ puțin cunoscut. Provincia Brescia, Italia Sensole Sensole este un cătun de pe Monte Isola, situat în centrul lacului Iseo. Aici se păstrează metode tradiționale de conservare a peștelui. Captura este uscată la soare și apoi marinată în ulei timp de câteva luni, rezultând sardine aurii și cavedani rozalii, care sunt servite la grătar, de obicei cu mămăligă. Provincia Brescia, Italia Sulzano Sulzano este o comună din provincia Brescia, regiunea Lombardia, situată pe malul estic al lacului Iseo. Stema localității include trei pești aurii și două benzi verticale galbene. Poziționarea pe malul lacului și patrimoniul istoric atrag vizitatori interesați de peisaj și cultură. Provincia Brescia, Italia

Lacul Iseo Lacul Iseo, situat între Lacul Como și Lacul Garda, este un lac în formă de S din regiunea Lombardia. Este cunoscut pentru atmosfera liniștită și densitatea redusă de turiști. Principala atracție este Monte Isola, cea mai mare insulă locuită de pe un lac din Europa, unde traficul auto este interzis. În jurul lacului se află sate, podgorii și obiective istorice precum castele și mănăstiri.

