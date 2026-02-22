Insula cicladică Serifos este una dintre cele mai frumoase destinații ascunse din Marea Egee. Fără un număr copleșitor de facilități turistice, această insulă și-a păstrat atmosfera tradițională și frumusețea neîmblânzită a peisajului natural. Iată tot ce trebuie să știi despre una dintre cele mai autentice insule din Grecia.

Cum ajungi în Serifos și cum te deplasezi pe insulă

Serifos este o destinație idilică, remarcată prin farmecul său sălbatic și natura neîmblânzită. Insula este renumită pentru peisajul său stâncos impresionant și pentru plajele sale spectaculoase.

Chora, capitala insulei, este unul dintre cele mai frumoase sate din Ciclade și îi încântă pe vizitatori prin arhitectura locală deosebită. Satul pitoresc găzduiește numeroase hoteluri, restaurante, baruri și taverne tradiționale.

Poți ajunge ușor în Serifos cu feribotul din Atena. De fapt, Serifos este una dintre cele mai apropiate insule din Ciclade față de capitala Greciei.

Există curse regulate de feribot pe tot parcursul anului din portul Pireu, din Atena, către Serifos. Deoarece insula nu are aeroport, aceasta este singura modalitate de a ajunge din Grecia continentală.

Fiind o insulă relativ mică, Serifos poate fi explorată cu ușurință. Există mai multe modalități de deplasare și numeroase activități interesante de făcut.

Pe timpul verii, autobuzele circulă frecvent către cele mai populare zone ale insulei. Chora este conectată cu Livadi și cu unele dintre satele din apropiere. Orarul este, de obicei, afișat în stațiile de autobuz din Livadi și Ano Chora. Biletele se cumpără direct din autobuz.

De ce să vizitezi Serifos

Insula grecească Serifos este o insulă mică și frumoasă, cu o suprafață de aproximativ 75 de kilometri pătrați, situată în arhipelagul Ciclade.

Această comoară ascunsă, adesea trecută cu vederea de turiști, se află între insulele Kythnos și Sifnos.

Este insula ideală de vizitat dacă nu dorești să fii înconjurat de mulțimi de turiști, în principal pentru că nu foarte multă lume știe de existența ei.

Există numeroase locuri interesante de descoperit pe această insulă și multe motive pentru care ar trebui să o incluzi pe lista destinațiilor de vacanță din Grecia în această vară.

Este greu să găsești o insulă grecească care să nu fie invadată de turiști în lunile de vară. Totuși, Serifos este o insulă liniștită, cu un ritm lent, care evită aglomerația tipică sezonului estival.

Deși mulți turiști nu cunosc prea multe despre Serifos, insula este foarte apreciată de grecii din întreaga țară, care își doresc să experimenteze stilul de viață calm și liniștit care încă se păstrează în acest paradis elen.

Insula este accesibilă cu feribotul din portul Pireu și din alte insule ale arhipelagului Ciclade.

Imediat ce ajungi în Serifos, în portul Livadi, vei vedea plaje frumoase cu nisip, în contrast cu priveliștea impresionantă a capitalei insulei, Serifos sau Chora, presărată cu case albe pe pantele dealului.

Insula are o formă aproape circulară și dispune de aproximativ 74 de plaje de-a lungul țărmului, unde poți găsi de la sporturi nautice și golfuri naturale izolate până la plaje relaxante, conform greekreporter.

Multe dintre plaje au taverne în apropiere, astfel încât poți savura oricând un prânz sau o cină tradițională grecească gătită în stil local.

Dacă îți dorești mai multă aventură, în Serifos vei găsi locuri stâncoase pentru înot, cum este cel din Sikamia, unde te poți bucura de apele răcoroase ale unui golf natural.

De asemenea, poți petrece ziua pe o barcă, într-o canoe sau într-un caiac, ori poți practica scufundări.

Satul Chora este împărțit în două cartiere: Kato Chora (Chora de Jos) și Ano Chora (Chora de Sus).

Un drum înconjoară întregul sat, formând un inel în jurul acestuia. Străzile din interior sunt în mare parte pietonale, astfel încât poți face plimbări liniștite către restaurante, taverne, magazine și piețete.

Dacă vrei, poți urca pe traseul de scări care duce la capela Agios Konstantinos, situată deasupra satului Chora, de unde se deschid unele dintre cele mai spectaculoase priveliști asupra mării din jur.

Cât timp ești acolo, mergi și în piața principală pentru a te relaxa la o cafea sau la o băutură rece răcoritoare.