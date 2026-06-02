Achiziția este cuprinsă într-un program european de aproape 3 milioane de euro, prin care ar fi trebuit amenajată întreaga zona. Inspectorul Pro a fost pe malul Dunarii și vă arată ce s-a ales din această investiție.

Programele europene de cooperare transfrontalieră - cunoscute ca Interreg - au adus României peste 258 de milioane de euro, pentru dezvoltarea zonelor de la granița cu Bulgaria. Banii ar fi trebuit să susțină turismul și locurile de muncă. Nu toți primarii au procedat însă cum trebuie.

Am mers pe urmele unui astfel de proiect, la Turnu Măgurele, unde Primăria a făcut o achiziție inedită. A cumpărat un balon cu aer cald. Balonul ar fi trebuit să pună în valoare ruinele Cetății Turnu, restaurată și amenajată cu 3 milioane de euro, tot fonduri europene.

Corespondent ȘtirileProTV: La ruinele acestei cetăți ar fi trebuit să găsim un balon cu aer cald, un proiect ambițios al Primăriei din Turnu Măgurele, gândit să atragă turiști și să pună orașul pe hartă. În realitate, însă singurul balon care zboară aici este acesta… A costat puțin și spre deosebire de cel cumpărat de Primărie din bani europeni are un avantaj clar: există și chiar zboară! Noi am transmis de aici de la sol, de unde lucrurile se văd cel mai clar.

Turiștii îl așteaptă de 6 ani

Încă din iunie 2020, primăria se lăuda, pe pagina sa de socializare, cu acest proiect și prezenta fotografii spectaculoase. Suntem în 2026 și nici urmă de balon.

Aparatul de zbor a costat 86.400 de euro, fără TVA, și a fost cumpărat de la o firmă din Cehia. De un an are și pilot, pe care Primăria ar fi trebuit să-l plătească cu 7.700 de euro, pentru 12 ridicări și 4 verificări pe an. Au fost de asemenea achitate asigurarea pentru daune și servicii de traducere.

Gigi Țeican e omul angajat de Primărie să aibă grijă de cetate. Platforma de beton de pe care ar fi trebuit să se ridice balonul s-a dovedit prea mica. Așa că a fost necesară construirea unei a doua.

Și de fapt, aflăm că balonul nici măcar nu va zbura. Va fi ancorat și se va ridica doar câțiva metri, ținut de frânghii.

Dar totuși, unde este aparatul de zbor? Mergem sa-l întrebăm pe primar.

Dănuț Cuclea, primarul orașului Turnu Măgurele: Acum este la o baza sportivă, dar e împachetat, în cutia proprie. Aici este husa balonului și în spate este nacela. Se întine cred că 25 de metri? Aici avem depozitate fel și fel de materiale. Suntem în procedură de avizare, Autoritatea Aeronautică Română este cea care avizează astfel de servicii.

Dănuț Cuclea, primarul orașului Turnu Măgurele: Una este anunțul de participare și una e încheierea contractului și recepționarea muncii. La înscrierea în proiectele europene sunt și firme de consultanță, și proiectanți și au venit cu sugestia asta, să fie atractivitatea mai mare din partea turiștilor.

Între timp, cetatea e deschisă gratuit pentru public. Iar domnul Gigi încearcă să fie ghidul perfect și face ca istoria să prindă viața.

Încheiem într-o doză amară de umor: la doar două ore de Turnu Magurele, o asociație de pasionați de zboruri cu balonul nu s-a încurcat în birocrație.

Și-a înmatriculat baloanele într-un an și, din 2019, zboară cu ele pe malul Lacului Geormane. Și a devenit și prima școală privată din România pentru licențierera piloților de baloane cu aer cald.