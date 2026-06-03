El avea de ispășit o pedeapsă de cinci ani de închisoare în „dosarul tablourilor”. El a fost găsit vinovat de trafic de influență și spălare de bani, fapte de corupție care au produs un prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei.

Darius Vâlcov ar fi produs un prejudiciu de peste 9 milioane de lei (aproape 2 milioane de euro), prin infracțiuni de corupție, dar instanţa a stabilit un prejudiciu de doar 6,2 milioane de lei. Potrivit rechizitoriului, numai în acest dosar, Vâlcov are sechestru pe bani şi bunuri de peste 7,2 milioane de lei, printre care 3 lingouri de aur şi 172 de tablouri, Potrivit DNA.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Darius Vâlcov la 6 ani de închisoare cu executare, cu doi ani mai puțin decât prima instanță și, ulterior, a mai primit o reducere a pedepsei de un an. Acest lucru s-a întâmplat şi pentru că una dintre cele trei fapte de care era acuzat s-a prescris în cei aproape 8 ani de la începutul procesului.

Fostul primar al Slatinei a fost găsit vinovat acum pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, infracțuni în urma cărora ar fi încasat necuvenit peste un milion şi jumătate de euro. Ca să acopere acest prejudiciu, instanța a pus sechestru pe bani şi bunuri de peste 7,2 milioane de lei, printre care 3 lingouri de aur şi 172 de tablouri.

Darius Valcov a primit spăgi de peste un milion şi jumătate de euro de la omul de afaceri Teodor Berna, spun anchetatorii. În schimbul banilor, acesta ar fi câştigat contracte publice în judeţul Olt. În timpul cercetărilor, procurorii primiseră informații ca Vâlcov ar fi obişnuit să ia spăgile cu punga sau în cimitir, bănuială ce nu s-a confirmat ulterior. O parte din bani i-a investit în 172 de tablouri de valoare, pe care procurorii DNA le-au ridicat în urma percheziţiilor.

Vâlcov a fost consilier al premierului Viorica Dăncilă, creatorul programului de guvernare al coaliţiei majoritare, PSD-ALDE și ministru al Finanţelor. În repetate rânduri a încercat să-i convingă pe judecători că este nevinovat.

Textul integral al Tribunalului Vrancea

„În baza art. 425¹ alin. 7 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deținut în Penitenciarul Focșani, împotriva Sentinței penale nr. 336 din 09.04.2026, pronunțată de Judecătoria Focșani în dosarul nr. 4426/231/2026.

Desființează în totalitate sentința penală contestată și, rejudecând cauza:

În baza art. 100 din Codul penal, admite cererea de liberare condiționată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan.

Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin Sentința penală nr. 1246 din 08.12.2025 a Tribunalului București – Secția I Penală, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 130/CO din 04.03.2026 a Curții de Apel București – Secția a II-a Penală.

Atrage atenția condamnatului asupra consecințelor nerespectării prevederilor art. 104 alin. (2) din Codul penal, referitoare la revocarea liberării condiționate și executarea restului de pedeapsă în cazul în care, după liberarea condiționată, săvârșește o nouă infracțiune.

Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758 din 04.03.2026, emis de Tribunalul București – Secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Constată că petentul a fost asistat de apărător ales.

În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 03.06.2026. Document: Hotărârea nr. 90/2026 din 03.06.2026” – sentință Tribunalul Vrancea ”.