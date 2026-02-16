Unde se află „Insulele de ciocolată”. Destinația ascunde plaje spectaculoase ce ar putea concura cu cele din Mauritius. FOTO

Nou episod de iarnă, cu ninsori abundente și viscol puternic. Ce județe sunt vizate de coduri de vreme rea
Africa ascunde destinații spectaculoase, de la Mauritius și Zanzibar până la Seychelles, atrăgând anual milioane de turiști. 

autor
Mihaela Ivăncică

Totuși, multe dintre cele aproximativ 25 de țări considerate sigure pentru vizitare de Ministerul de Externe rămân aproape necunoscute publicului larg, scrie Express.

Un exemplu elocvent este o mică națiune arhipelagică de pe coasta de vest a Africii. Cunoscută drept „Insulele de ciocolată”, São Tomé și Príncipe este a doua cea mai puțin vizitată țară din Africa, primind anual doar circa 35.000 de vizitatori, în ciuda plajelor sale virgine care ar putea concura cu cele din Mauritius. Cele două insule au fost descrise de prestigioasa editură Lonely Planet drept un „paradis tropical” și unul dintre „secretele speciale” ale continentului.

„Pe aceste insule, natura domină, iar oamenii trăiesc în armonie respectuoasă cu mediul înconjurător”, notează Lonely Planet. „Cei care se aventurează în această călătorie vor descoperi peisaje uluitoare și o industrie turistică perfect sincronizată cu mediul.”

Acolo puteți descoperi plaje liniștite, peisaje vulcanice spectaculoase și biodiversitate unică. Pădurile tropicale dense adăpostesc specii endemice care nu se întâlnesc nicăieri altundeva pe planetă. De fapt, țara São Tomé și Príncipe găzduiește mai multe specii unice pe milă pătrată decât Insulele Galapagos, incluzând 25 de specii de fluturi și păsări, precum și pești tropicali și broaște țestoase marine rare, ceea ce i-a adus porecla de „Galapagosul african”.

Originile poreclei „Insulele de ciocolată” sunt legate de istoria producției de cacao. În secolul XX, São Tomé și Príncipe era cel mai mare producător mondial de cacao, furnizând marii producători internaționali, inclusiv Cadbury.

Situate în Golful Guineei, insulele vulcanice păstrează ferme istorice, cunoscute sub numele de roças, pe care vizitatorii le pot explora, participa la degustări și chiar să-și prepare propriile batoane de ciocolată.

Sursa: Express

Dată publicare:

