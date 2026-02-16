Unde se află „Insulele de ciocolată”. Destinația ascunde plaje spectaculoase ce ar putea concura cu cele din Mauritius. FOTO

Totuși, multe dintre cele aproximativ 25 de țări considerate sigure pentru vizitare de Ministerul de Externe rămân aproape necunoscute publicului larg, scrie Express.

Un exemplu elocvent este o mică națiune arhipelagică de pe coasta de vest a Africii. Cunoscută drept „Insulele de ciocolată”, São Tomé și Príncipe este a doua cea mai puțin vizitată țară din Africa, primind anual doar circa 35.000 de vizitatori, în ciuda plajelor sale virgine care ar putea concura cu cele din Mauritius. Cele două insule au fost descrise de prestigioasa editură Lonely Planet drept un „paradis tropical” și unul dintre „secretele speciale” ale continentului.

„Pe aceste insule, natura domină, iar oamenii trăiesc în armonie respectuoasă cu mediul înconjurător”, notează Lonely Planet. „Cei care se aventurează în această călătorie vor descoperi peisaje uluitoare și o industrie turistică perfect sincronizată cu mediul.”