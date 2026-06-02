Eurodeputata a cerut o investigație internațională privind originea dronei și a afirmat, fără a prezenta dovezi, că episodul ar fi folosit pentru justificarea unor contracte de apărare, inclusiv în cadrul programului european SAFE.

Printre altele, Șoșoacă a contestat din nou legitimitatea președintelui Nicușor Dan, despre care a spus că „nu este recunoscut de poporul român”, și a afirmat că autoritățile de la București „nu reprezintă interesele României”. Totodată, lidera SOS România a criticat sprijinul militar acordat Ucrainei și acordurile privind producția de drone, susținând că acestea ar expune România unor riscuri de securitate.

„Le-am spus românilor mei că aceasta este încă o încercare, nu doar a lui Zelenski, ci și a NATO, Ursulei von der Leyen și Uniunii Europene, de a împinge România să atace Rusia și să intre într-un război. Trebuie să vă amintiți că, acum câteva săptămâni, domnul Merz și Ursula von der Leyen au spus că România nu este doar un flanc estic, ci o țară-cheie în această situație, în ceea ce ei numesc războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Din acel moment am spus: „Vor să avem război aici”. Acum avem răspunsul pentru ceea ce s-a întâmplat”, a declarat eurodeputata română.

Ce a spus despre Ilie Bolojan și investițiile în apărare

Diana Șoșoacă a mai susținut că incidentul cu drona ajunsă pe teritoriul României ar fi fost folosit pentru a justifica accelerarea unor contracte de apărare prin programul european SAFE. Eurodeputata l-a invocat pe premierul interimar Ilie Bolojan, despre care a spus că ar fi sugerat necesitatea semnării rapide a unor contracte anti-dronă, susținând că episodul ar fi fost folosit pentru a alimenta teama publică și a legitima investiții militare. Șoșoacă nu a prezentat dovezi pentru aceste afirmații.

„Dacă vă uitați pe pagina de Facebook a așa-zisului prim-ministru — pentru că noi l-am demis în Parlament și avem acum un guvern interimar — domnul Ilie Bolojan, prim-ministru interimar, a spus că de aceea trebuie semnat contractul SAFE pentru programul anti-dronă și că îl va semna în câteva ore. Poporul român nu a vrut ca acest tip de contract să fie semnat de autoritățile și guvernul României, pentru că nu vrea război cu Rusia și nu vrea război cu nimeni. Noi vrem pace. Avem aici un loc strategic foarte important, dar asta nu înseamnă că Uniunea Europeană și NATO trebuie să ne transforme în sclavii lor sau să ne sacrifice pentru interesele lor. Totul este despre bani, despre contracte militare, contractul SAFE al Uniunii Europene și contractul anti-dronă. Am întrebat și unde era armata României. Unde sunt soldații noștri? Dacă avem o dronă de acest tip, ar trebui doborâtă, nu? Răspunsul venit de la Ministerul Apărării a fost că armata are multe responsabilități și că, dacă ar fi doborât drona, ar fi putut pune oameni în pericol și ar fi putut fi uciși.

Lidera SOS România a criticat contractele pentru drone și sprijinul acordat Ucrainei, susținând că România ar trebui să producă intern echipamente de apărare și afirmând că țara este expusă unor riscuri în interesul unor state occidentale.

„Există interese foarte mari și contracte făcute pentru alte interese. De ce să nu producem drone în România? Avem multe fabrici. De ce să plătim bani Ucrainei? El spune că vom avea aceste sisteme în unu sau doi ani, dar dacă ne-ați ataca aseară, ne puteți ataca și azi sau mâine. Cu acest contract, peste unu sau doi ani cui vor fi livrate dronele? României? Noi nu avem apărare. Suntem doar cei sacrificați pentru Germania, Ursula von der Leyen, Franța și aceste puteri din Uniunea Europeană care vor să distrugă întreaga Europă, Rusia și China. Pentru ce? Pentru bani. Nu își dau seama că vor omorî oameni”, a declarat spre final lidera SOS România.

Senatoarea Diana Șoșoacă a confirmat public în aprilie 2021 că a mers la Ambasada Rusiei pentru a-și cere scuze. Ea a declarat că a făcut acest gest „în calitate de senator”, cerând iertare pentru jignirile și atitudinile ostile pe care alte persoane le-ar fi manifestat față de reprezentanții diplomatici ruși.

O dronă s-a prăbușit, vineri noaptea, pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite în urma incendiului, un copil de 14 ani și mama lui.

Ministerul Apărării a transmis, duminică seară, detalii din raportul tehnic cu privire la drona căzută pe un bloc din Galaţi şi explică faptul că a fost o dronă kamikaze, de fabricaţie rusească. A avut o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact. Probele sunt identice cu cele ale resturilor de drone recuperate anterior de la Ceatalchioi/Tulcea, Galaţi, Grindu/Tulcea sau Luncaviţa/Tulcea.