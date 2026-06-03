Inculpatul ar fi premeditat fapta, susţin procurorii.

"În rechizitoriu, pe baza probelor administrate, procurorul a reţinut, în esenţă, următoarea stare de fapt: la data de 08.05.2026, în jurul orei 13:19, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe o stradă din municipiul Alba Iulia, acţionând cu premeditare, inculpatul s-a intersectat cu persoana vătămată minoră (în vârstă de 12 ani) care se deplasa tot pe bicicletă, moment în care, pe fondul unui conflict preexistent avut cu tatăl victimei, a intrat cu bicicleta sa în bicicleta victimei, fapt ce a dezechilibrat-o cu consecinţa căderii pe asfalt, iar apoi a lovit-o cu pumnii şi picioarele în cap, faţă şi membre, a prins-o de păr şi a izbit-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care, folosind o şurubelniţă (cu lungimea părţii metalice de 13,5 cm şi vârful ascuţit prin polizare), a lovit-o de 5 ori cu aceasta în zona pieptului, toracică şi lombară, cauzându-i astfel multiple leziuni traumatice (hematoame faciale, plagă penetrantă toracică dreapta, cu hemopneumotorace şi plăgi înţepate toracic stâng şi lombar drept, multiple excoriaţii ale membrelor superioare şi inferioare), care necesită pentru vindecare un număr de 50 - 55 zile de îngrijiri medicale, leziunea traumatică toracică punându-i în pericol viaţa", se menţionează în comunicatul transmis, miercuri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

În aceeaşi împrejurare, potrivit Parchetului, inculpatul l-a lovit cu pumnul în faţă şi de două ori cu aceeaşi şurubelniţă în piciorul stâng pe tatăl minorei, care se afla în apropiere şi a intervenit în apărarea fiicei sale. Acestuia i-a cauzat leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 8 - 10 zile de îngrijiri medicale.

Parchetul precizează că s-a reţinut comiterea faptelor cu premeditare, deoarece mobilul a fost "răzbunarea", iar, din declaraţiile date de inculpat, a reieşit că intenţia de a se răzbuna a luat-o de mai mulţi ani.

De asemenea, din examinarea modului de acţiune şi a obiectului utilizat la atac, a rezultat exercitarea de acte de o agresivitate extremă, inclusiv asupra unei minore de 12 ani, fără a fi provocat, utilizând o şurubelniţă modificată prin polizarea vârfului, aptă să cauzeze moartea.

Totodată, din împrejurările în care a acţionat inculpatul, rezultă crearea condiţiilor necesare comiterii infracţiunii, la data faptei purtând şurubelniţa modificată în rucsac, fără vreo justificare rezonabilă.

Procurorii mai arată că, după săvârşirea faptei, acesta a plecat imediat de la faţa locului şi a abandonat victima.

Totodată, prin rechizitoriu, procurorul a solicitat instanţei de judecată menţinerea măsurii arestării preventive faţă de inculpat şi a măsurilor asigurătorii asupra unor imobile tip teren ale acestuia, pentru prejudiciile materiale şi morale cauzate victimelor, se mai arată în comunicat.