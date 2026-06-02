Filmul crimei din Piatra Neamț, unde un polițist a fost ucis de fiul său. Ce le-ar fi spus martorilor după ce a comis fapta

S-au derulat scene îngrozitoare în centrul orașului Piatra Neamț. Un bărbat de 50 de ani, polițist la Serviciul de Permise și Înmatriculări, a fost înjunghiat și ucis pe stradă chiar de fiul său.

Agentul tocmai ieșise cu băiatul din blocul în care locuiau. Martorii spun că între cei doi ar fi izbucnit, inițial, o ceartă. Fiul polițistului a fost încătușat și testat. Anchetatorii vor să afle dacă era sau nu sub influența drogurilor.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Atacul – de o cruzime greu de descris – este analizat acum, cadru cu cadru, de anchetatori. Bărbatul a ieșit din scara blocului în care locuia și era însoțit de fiul său, un tânăr de 22 de ani. La un moment dat, cei doi s-ar fi certat, iar martorii spun că de aici și până la tragedie totul s-a derulat fulgerător.

Imaginea a fost surprinsă la câteva secunde după ce fiul polițistului și-a lovit tatăl de mai multe ori cu un cuțit.

Potrivit fostului șef al Agenției Naționale Antidrog, Cătălin Țone, fotografia ar proveni de la o cameră video amplasată la un bloc aflat în imediata apropiere. Băiatul pare a avea, în mâna stângă, o armă albă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Tânărul și-a înjunghiat tatăl chiar aici, în fața blocului. Pe stradă erau mai mulți localnici, printre care și copii, care au fost martori la scenă.”

Detalii șocante din anchetă

Cei care au asistat la scenele sângeroase au sunat la 112. Conflictul, spun martorii, nu ar fi început în stradă, ci în apartament sau în scara blocului. Vecinii i-au văzut pe cei doi împreună, iar aceștia deja se înfruntau. Băiatul ar fi fost agitat.

Martor: „După ce a terminat toată scena, s-a uitat la noi și a zis „A vrut să mă omoare”, astea au fost singurele cuvinte. A plecat încet, încolo văzuse pe mama lui acolo jos, lângă soțul ei. Nu se oprea până nu îl omora. I-am văzut și fața.”

Practic, nimeni nu a putut să intervină, în timp ce polițistul striga după ajutor.

Martor: „S-a întâmplat totul în 45 de secunde. A avut două strigăte „ajutor, ajutor, săriți că mă omoară”, după care l-a înjunghiat de câteva ori, a căzut inconștient jos, agresorul și-a dat seama că a murit, s-a îndepărtat câțiva metri, după care s-a întors înapoi și l-a înjunghiat de câteva ori. Nu părea sută la sută uman. El spunea doar că a vrut să-l omoare, a vrut să îl omoare, e tot ce spunea. Nu a fugit, a plecat mergând, uitându-se înapoi.”

Martor: „Am văzut scenele, am văzut aici sânge și nevasta cum stătea, ieșise din casă. Mai era un om și a sărit câinele, că a simțit tot și voia să omoare câinele. Sevrajul și drogurile!”

Bărbatul ar fi fost înjunghiat de cel puțin 8 ori, spun cei de la ambulanță.

Radu Roibu, asistent-șef SAJ Neamț: „Am început manevrele de resuscitare cardiorespiratorii și l-am transportat la unitatea de primire urgențe în curs de resuscitare. Din păcate, rezultatul a fost negativ.”

Suspectul, încătușat de polițiști

Polițiștii l-au găsit pe suspect în apropiere de locul tragediei și l-au încătușat.

Pe pagina sa de Facebook, fostul ofițer antidrog, Cătălin Țone, vorbește despre această tragedie, dar și despre ravagiile pe care le fac, în rândul tinerilor, drogurile.

Cătălin Țone, expert antidrog: „Din modul în care a fost comisă fapta, dacă mă gândesc la alte fapte din trecut, care au fost comise aproape la indigo sau cu multe elemente comune, a fost vorba despre consum de droguri.”

Mobilul crimei nu a fost, deocamdată, stabilit oficial. Criminaliștii așteaptă rezultatele analizelor toxicologice pentru a vedea dacă tânărul a consumat sau nu substanțe interzise.

