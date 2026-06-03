indicaliştii SANITAS resping ”categoric” proiectul noii legi a salarizării, pe care o consideră ”inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială” şi protestează, miercuri, la Bucureşti. Sindicaliştii susţin că, pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Sute de angajaţi din sistem protestează în faţa Guvernului.

Sosiți din toată țara, miile de sindicaliști SANITAS au plecat în marş, miercuri la prânz, pe Calea Victoriei, spre Parlamentul României, nemulţumiţi de plafonarea sau scăderea veniturilor reale, în contextul viitoarei legi a salarizării unitare, dar şi de lipsa de personal şi de condiţiile grele în care îşi desfăşoară activitatea din cauza crizei acute de asistenţi medicali şi infirmiere din sistem.

De partea cealaltă, angajaţi din finanţele publice, membri ai Sindicatului Naţional Solidaritatea, protestează, miercuri, timp de două ore, în faţa Ministerului Finanţelor, nemulţumiţi de proiectul noii Legi a salarizării unitare. Principala revendicare a finanţiştilor vizează acordarea unui coeficient de ierarhizare mai mare, „în conformitate cu importanţa socială şi complexitatea muncii depuse”. „Este absolut inadmisibil ca, în cadrul coeficienţilor de la 1 la 8, angajaţii MF să pornească de la 1,52, adică un pic mai mult decât femeia de serviciu”, reclamă liderul sindical Dorin Modure.

Sindicaliştii din finanţe publice protestează, miercuri, între orele 11.00 şi 13.00, în faţa Ministerului Finanţelor, cu vuvuzele, fluiere, steaguri şi bannere, cerând modificarea coeficientului de ierarhizare din viitoarea lege a salarizării unitare, aflată în transparenţă decizională.

Principala solicitare a protestatarilor se referă la coeficientul considerat mult prea mic în raport cu „importanţa socială şi complexitatea muncii depuse”.

„Este absolut inadmisibil ca, în cadrul coeficienţilor de la 1 la 8, angajaţii Ministerului Finanţelor să pornească de la 1,52, adică un pic mai mult decât femeia de serviciu”, afirmă liderul sindical Dorin Modure.

Protest spontan SedLex

Mai mult, miercuri, 14.000 de membri ai SedLex au iscat un protest spontan în majoritatea județelor, în fața instituției.

Sindicaliștii SedLex, organizație reprezentativă la nivel național pentru un număr de 17.900 de salariați din cadrul sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor și ANAF, au mai transmis că joi, 4 iunie, între orele 8:00 și 16:00, „membrii noștri de sindicat din toate județele nu se vor prezenta la locul de muncă, transmițând astfel un singur mesaj, la nivel național: sistemul fiscal nu funcționează fără noi”.

Decizia a fost luată ca urmare a prevederilor proiectului noii legi a salarizării, prin care Guvernul intenționează să reducă salariile din sistem cu sume între 2.000 și 4.000 de lei lunar. Considerăm că o asemenea măsură afectează grav sustenabilitatea sistemului fiscal și descurajează profesionalismul într-un domeniu esențial pentru stat.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor solicită în mod expres respectarea protocolului încheiat cu Ministerul Finanțelor, în numele Guvernului României, prin care acesta s-a angajat să:

- Creeze o grilă separată în cadrul legii salarizării și să introducă funcții specifice sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor și ANAF;

- Adopte un statut profesional specific, cu drepturi și obligații concrete;

- Asigure o salarizare corespunzătoare, adaptată incompatibilităților și complexității muncii, cu perspectivă de viitor, pentru atragerea de specialiști bine pregătiți.

„Nu protestăm împotriva reformei, ci împotriva unei tăieri nedrepte care ne lovește direct în demnitate și în capacitatea de a ne face meseria cu responsabilitate. Sperăm ca autoritățile să înțeleagă acest semnal”, a declarat președintele Federației Naționale a Sindicatelor Finanțiștilor, Vasile Marica

Totodată, și angajații din Justiție s-au alăturat protestului față de legea salarizării. Încă de marți, activitatea în instanţe şi parchete este suspendată parţial, ca formă de protest a personalului auxiliar de specialitate şi conex din sistemul judiciar faţă de prevederile noii legi a salarizării. Însă, sindicaliștii anunță blocaj total joi dimineață.

Personalul auxiliar din instanțe reclamă că nu a beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii zece ani și că singurele creşteri salariale pe care le-a obţinute au avut loc exclusiv prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate pentru corectarea unor aplicări greşite ale fostei legi de salarizare.

„Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă îngheţare salarială pentru următorii cinci ani”, avertizează sindicaliştii. Joi, instanţele vor fi complet blocate în intervalul 08.00 – 12.00.

„În perioada 2-5 iunie 2026, în intervalul orar 08:00-12:00, activitatea în instanţe şi parchete va fi suspendată parţial, iar programul de lucru cu publicul va fi redus la jumătate, cu excepţia cauzelor şi lucrărilor urgente, stabilite de lege", au transmis, marţi, reprezentanţii Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial.