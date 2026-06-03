"Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului. UDMR a susținut constant în ultimii ani că, atât timp cât inflația ridicată continuă să pună presiune asupra bugetelor familiilor, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază trebuie menținută.

La propunerea noastră, Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a votat astăzi prelungirea măsurii până la sfârșitul anului, în loc de expirarea acesteia la finalul lunii iunie. Astfel, plafonarea adaosului comercial va continua să contribuie la limitarea creșterii prețurilor la alimentele de bază (...) Sper ca și plenul Camerei Deputaților să aprobe această prelungire, astfel încât familiile să poată cumpăra și în continuare, până la sfârșitul anului, produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici", Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

Produsele alimentare vizate de plafonarea adaosului comercial

Alimentele incluse în categoria de produse ale căror prețuri sunt plafonate cuprinde: pâine albă simplă (300-500 g), lapte de consum 1 litru (1,5% grăsime, fără UHT), brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, maximum 200 g), făină albă de grâu "000" (până la 1 kg), mălai (până la 1 kg), ouă de găină calibrul M, ulei de floarea-soarelui (până la 2 litri), carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei etc.), fructe proaspete vrac (mere, pere, prune, struguri), cartofi proaspeți albi vrac, zahăr alb tos (până la 1 kg), smântână (12% grăsime), unt (până la 250 g) și magiun (până la 350 g).