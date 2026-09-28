Tatăl lor este internat în spital, iar mama era pe câmp cu animalele când s-a întâmplat nenorocirea. Au scăpat toți, din fericire. În schimb, au pierit în incendiu câteva animale.

Vântul puternic a răspândit cu repeziciune flăcările, care au cuprins o anexă din gospodărie și au învăluit apoi locuința în care se aflau în acel moment trei adulți și trei copii, dintre care cel mai mic are doar 3 luni. Localnicii au sărit în ajutor până să ajungă pompierii. Focul s-a extins la casa vecinilor și a cuprins mansarda. A fost afectată și fațada altei locuințe.

Proprietar casă afectată: „A pușcat tabla și atunci mi-am dat seama că e foc.”

Proprietară casă afectată: „Am luat cu soțul furtunul și ne-am suit în pod ca să stingem cât putem.”

Reporter: „Cât v-a afectat?”

Proprietară casă afectată: „Șoproanele, deasupra, tot a ars, tavanele în casă, tot e.”

Pagubele materiale sunt uriașe, iar mai multe animale mici din gospodărie - iepuri, găini - nu au putut fi salvate.

Colonel Ciprian Gabor, ISU BN: „Am intervenit cu patru autospeciale de lucru cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, împreună cu SVSU din localitate. O proprietate a fost afectată în totalitate, împreună cu anexe, iar cealaltă, parțial, fiind afectat acoperișul și fiind inundat parterul.”

Opt butelii au fost scoase din flăcări. Pompierii fac cercetări pentru a afla de la ce a pornit incendiul.