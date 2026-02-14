Orașul combină aer curat, spații verzi generoase și inovații sustenabile care îl fac un adevărat model urban european, scrie Express.

Multe orașe din lume încearcă să aducă verdeață în peisajul urban, dar Oslo se detașează clar. Potrivit experților de la Iglu Cruise, capitala Norvegiei este cel mai verde oraș din lume, datorită procentului ridicat de spații verzi, calității aerului și accesibilității parcurilor. Analiza lor, Green City Index, i-a acordat orașului un scor de 77,3 din 100, plasându-l pe primul loc mondial.

Orașul oferă un adevărat refugiu verde: 95% dintre locuitori trăiesc la mai puțin de 300 de metri de o zonă verde, ceea ce face ca Oslo să fie una dintre cele mai ușor de explorat capitale europene pe jos.

Vizitatorii pot descoperi numeroase „pocket parks” – vechi parcări transformate în spații verzi de voluntari – dar și parcuri mari, precum Royal Palace Park și Vigeland, acesta din urmă găzduind cel mai mare parc de sculpturi realizat de un singur artist.

Verdeața orașului continuă și în afara centrului: la doar 20 de minute cu trenul, pădurea Oslomarka și traseele din jurul lacului Sognsvann oferă plimbări spectaculoase în natură.

În plus, Oslo este prietenos nu doar cu oamenii, ci și cu polenizatorii: prima „autostradă pentru albine” din lume traversează străzile orașului, oferind flori native și hoteluri pentru insecte, încurajând biodiversitatea urbană.