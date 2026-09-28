Drona a evoluat de-a lungul graniţei, iar semnalul acesteia a dispărut după aproximativ 10 minute, în apropierea localităţii Somova, scrie Agerpres.

Potrivit MApN, în seara de duminică, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, iar la ora 20:35 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Conform datelor radar, ţinta aeriană a intrat în spaţiul aerian al României prin zona Ceatalchioi şi a evoluat de-a lungul graniţei, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ 10 minute în proximitatea localităţii Somova.

Alerta aeriană a încetat la ora 22:05.

O echipă specializată a MApN se va deplasa luni dimineaţă pentru cercetarea zonei.