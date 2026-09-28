Tânărul are la activ o impresionantă „colecție” de infracțiuni rutiere, iar pe numele său era emis un mandat de arestare preventivă.

Scena s-a petrecut duminică, la amiază, în apropiere de Băile Herculane. Polițiștii din Mehedinți le-au transmis colegilor din Caraș-Severin că un individ pe care îl căutau de mai mult timp se află pe Drumul Național 6, în localitatea Mehadia. Agenții au încercat să îl oprească înainte să fie rănită vreo persoană.

Șoferii opriți în trafic de polițiști, pentru a nu fi răniți, au privit înmărmuriți scenele. Șoferul fugar a fost prins în dreptul gării din Băile Herculane. Aici a fost imobilizat și încătușat.

După verificări, agenții au constatat că pe numele lui era emis un mandat de arestare preventivă pentru comiterea a peste 20 de infracțiuni la regimul rutier.