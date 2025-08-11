O furtună pe Marea Neagră a distrus plajele din Saturn. Turiștii trebuie să escaladeze praguri înalte de un metru

Furtuna puternică de pe Marea Neagră a distrus mai multe plaje din Saturn. Curenții puternici și valurile mari au mușcat din nisip și au format praguri înalte de un metru.  

Yvette Mîrza

Turiștii trebuie să fie prudenți, pentru că terasele de nisip se pot prăbuși oricând. Marea a fost extrem de agitată. Vântul a suflat cu putere și a format curenți puternici.

A fost arborat steagul roșu, iar turiștii nu au avut voie să intre în apă. Marea furioasă a distrus plaja din Saturn.

Curenții puternici au format un prag de nisip ce are peste 1 metru înălțime. Turiștii care vor să ajungă la apă și-au croit un drum și fac echilibristică. Drumul până la mare poate să fie riscant mai ales pentru copii și vârstnici.

Tânără: ”Trebuie să urc și mă dor și picioarele. Nu arată bine, arată ca și cum e distrusă plaja”.

Reporter: Cum ajungeți la apă?

Bărbat: Ocolim pe unde nu e digul așa mare.

Reporter: E mult de ocolit?

Bărbat: Este mult.

Reporter: Nu aveți cum aici? E mare diferența de nivel?

Bărbat: E cam cât un copil și jumătate”.

Reporter: Cum vi se pare că arată?

Bărbat: Cam dezolant.

Reporter: Cum coborâți la apă?

Bărbat: Ușor și cu mare atenție”.

Reporter: Cum urci și cum cobori?

Tânără: Cu mâinile”.

”Nu ne-a venit a crede”

Bărbat: Ceva de nedescris.

Reporter: Am văzut că sunteți cu o persoană în vârstă.

Bărbat: Efectiv am tras-o după mine. Nu ne-a venit a crede.

Reporter: E diferență mare de nivel?

Bărbat: E aproape doi metri. Nisipul fin e acolo, aici noi ne tăiem pe picioare”.

Dumitru Toma, salvamar Saturn: ”A luat din ea cam 2/3 metri din plajă, sunt gropi de 2 metri, 7 metri”.

Biologii marini spun că este vorba despre un fenomen care poartă denumirea de ”cliffing”. Fenomenul este întâlnit pe litoralul românesc mai ales după furtuni sau perioade cu mare învolburată și curenți puternici. Practic, valurile sapă nisipul de pe linia țărmului.

Răzvan Mateescu, biolog INCDM: ”Vedem o situatie de decompensare masivă a depozitelor sedimentare. Este o acțiune a valurilor coroborată cu curenții pe timpul a câtorva zile de cod roșu pentru înotători. Curenții au ajuns până la 1 metru pe secunda, valuri de peste 1 metru jumate”.

Apele Române vor interveni noaptea cu utilaje și vor nivela plajele. 

