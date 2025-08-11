Turiștii de pe litoral pot face consultații gratuite până sâmbătă. Stațiunile unde se desfășoară caravana și programul

Turiştii aflaţi în concediu pe litoralul românesc vor putea beneficia, începând de luni, de consultaţii gratuite în dermatologie, endocrinologie, pediatrie şi pneumologie oferite de 46 de medici rezidenţi şi specialişti.

Controalele vor avea loc în cadrul campaniei de prevenţie „Asumă-ţi să fii sănătos!" a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti (UMFCD), potrivit unui comunicat de presă.

Consultaţiile se vor face, de luni până vineri, în intervalele orare 9:00 - 12:00 şi 15:00 - 18:00, cu excepţia zilei de sâmbătă, când programul de screening se va derula doar în cursul dimineţii.

Stațiunile unde se vor putea face consultații

Cei 46 de medici vor fi prezenţi în cele cinci puncte de lucru special amenajate (corturi spaţioase ale Ministerului Apărării Naţionale pe care vor fi afişate bannere ale campaniei) în:

• Olimp – plajă Hotel Meduza

• Neptun – plajă în zona punct Salvamar

• Jupiter – plaja hotel Hercules

• Saturn – plajă lângă punct SMURD

• Mangalia – plajă în zona punct Salvamar

Screeningul privind riscul apariţiei cancerului cutanat va evidenţia principalii factori consideraţi de risc înalt de către dermatologi în dezvoltarea cancerului cutanat:

• Utilizarea de solare;

• Expunere frecventă intenţionat la soare;

• Expunere în timpul activităţilor profesionale la soare;

• Expunere recreaţională la soare (de exemplu sport sau grădinărit);

• Istoric familial de melanom.

Cancerul de piele este o problemă importantă de sănătate publică, fiind cel mai frecvent cancer în populaţia albă. Incidenţa lui a crescut de 3-4 ori în ultimele decade şi se află în continuă creştere, în contextul creşterii duratei de viaţă, îmbătrânirii populaţiei şi continuării comportamentelor de expunere la soare. Conform datelor OMS 1/3 din cancerele diagnosticate în întreaga lume sunt cancere cutanate, se mai arată în comunicatul de presă.

Campania - ajunsă la cea de-a cincea ediţie - este realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie şi Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică din Constanţa, al Ministerului Apărării Naţionale şi al Salvamiral Constanţa şi va beneficia de voluntariatul medicilor rezidenţi şi specialişti, precum şi de suportul coordonatorilor principali ai acestui eveniment, printre care se numără prof. univ. dr. Viorel Jinga, rector al UMFCD, şi prof. univ. dr. Cătălina Poiană, prorector al UMFCD.

„Devenit deja un eveniment anual de tradiţie, campania de prevenţie a Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' - 'Asumă-ţi să fii sănătos!' - revine anul acesta pe litoralul românesc pentru a oferi cât mai multe consultaţii medicale turiştilor aflaţi în această perioadă la malul Mării Negre şi care vor alege să-şi sacrifice câteva zeci de minute din concediul de odihnă pentru o evaluare dermatologică, endocrinologică, pediatrică sau pneumologică şi în definitiv pentru siguranţa stării lor de sănătate", a declarat Viorel Jinga.

