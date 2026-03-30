Locul cunoscut drept cea mai relaxantă destinație din Europa. Peisaje uimitoare, izvoare termale și priveliști din basme

Considerată una dintre cele mai relaxante destinații din Europa, Islanda impresionează prin peisaje spectaculoase, izvoare termale naturale și priveliști care par desprinse din basme. 

Anca Lupescu

De la lagunele cu ape calde până la câmpiile vulcanice și cascadele impunătoare, acest loc oferă o combinație rară de liniște, natură și experiențe memorabile.

Potrivit unui studiu, Islanda este cea mai relaxantă destinație din Europa, pe baza unor factori precum densitatea populației și oferta de wellness, care include faimoasele sale izvoare termale. 

Raportul Holiday Relaxation Report realizat de BookRetreats, publicat în decembrie 2024, prezintă cele mai bune destinații pentru liniște și relaxare.

Pentru analiză, echipa a evaluat 76 de destinații pe baza a nouă criterii: procentul de arii protejate, suprafața împădurită, densitatea populației, poluarea fonică și luminoasă, nivelul de liniște și numărul total de experiențe de wellness. Fiecărei destinații i-a fost acordat un scor între 1 și 100. În urma analizei, Islanda a fost desemnată cea mai relaxantă destinație de vacanță din Europa, conform travelandleisure.

„Nu doar că insula are cel mai ridicat scor de liniște la nivel global, dar conduce și categoria de serenitate din raportul nostru”, a transmis BookRetreats.

„Între peisajele sale naturale vaste, Islanda are un singur oraș major și mai multe localități mici, ocupând primul loc în ceea ce privește nivelul scăzut de poluare fonică și luminoasă. Cerul întunecat și curat o face unul dintre cele mai bune locuri pentru a observa spectaculoasa auroră boreală.”

În plus, raportul arată că Islanda are o densitate scăzută a populației, ceea ce permite turiștilor să găsească ușor spațiu pentru relaxare, inclusiv pe drumuri.

„Islandezii petrec în medie 21,35 minute în trafic pe sens, comparativ cu 59,99 minute în Costa Rica”, a adăugat BookRetreats.

De asemenea, compania a evidențiat că țara oferă numeroase opțiuni de wellness pentru reducerea stresului cotidian. Islanda este cunoscută pentru izvoarele sale termale și centrele spa, precum Blue Lagoon și Sky Lagoon.

În ceea ce privește alte destinații de top pentru relaxare, echipa a desemnat Australia drept cea mai bună la nivel global, datorită peisajelor naturale și densității scăzute a populației. Canada s-a clasat pe locul al doilea, iar Islanda, Finlanda și Noua Zeelandă completează top 5.

Lucruri pe care să le faci în Islanda

Islanda a devenit destinația numărul unu pentru mulți oameni. Iată câteva lucruri de făcut în Islanda pentru o călătorie memorabilă.

Scufundări în Silfra

Snorkelingul în Silfra este o experiență incredibilă în Golden Circle, un traseu care include de toate, de la izvoare termale la cascade. Golden Circle se află pe lista multora dintre cele mai importante lucruri de făcut în Islanda, iar Silfra face parte din această zonă.

Silfra este o fisură subacvatică din Parcul Național Thingvellir. Apa extrem de clară a lacului Thingvallavatn oferă vizibilitate excelentă asupra lumii subacvatice.

Particularitatea este că se află între plăci tectonice care se îndepărtează una de alta: placa nord-americană și cea europeană. Aici poți face scufundări sau snorkeling și atinge ambele plăci, conform mywanderingvoyage.

Apa are între 2 și 4 grade Celsius, deci este necesar un costum uscat.

Plimbare în spatele unei cascade

O oprire la o cascadă este esențială. Seljalandsfoss, înaltă de 60 de metri, permite accesul în spatele perdelei de apă.

Este necesară îmbrăcăminte impermeabilă. Pe măsură ce te apropii, se deschide o cale în spatele cascadei, unde vei fi complet udat. Experiența merită fiecare secundă, fiind unică și cu totul specială.

Explorarea Parcului Național Thingvellir

Parcul Național Thingvellir este unul dintre cele mai impresionante locuri, cu o istorie importantă.

În anul 930, vikingii au creat aici primul parlament democratic din lume, unde aveau loc adunări anuale.

Zona este și un sit natural activ: valea se separă cu aproximativ 2 cm pe an, formând fisuri și crăpături. În 2004 a fost inclusă în patrimoniul UNESCO.

Un punct important este centrul de vizitare de pe marginea stâncii, de unde se deschid priveliști asupra văii.

Observarea gheizerului Strokkur

Zona geotermală conține mai mulți gheizeri. Geysir nu mai este activ, însă Strokkur erupe la fiecare 8–10 minute, aruncând apă până la 15–30 metri înălțime.

Vizită la Blue Lagoon

Este una dintre cele mai populare atracții. Deși este aglomerată și costisitoare, oferă apă caldă și experiențe de relaxare. Zona este suficient de mare pentru a nu fi incomod.

Explorarea orașului Reykjavik

Capitala Reykjavik oferă muzee, port, statuia Sun Voyager și zone comerciale. O priveliște bună asupra orașului se obține de la Hallgrímskirkja.

Vizită la o berărie

Turul „Taste the Saga” la Ölgerðin prezintă istoria alcoolului în Islanda. Berea a fost permisă din nou abia în 1989.

Observarea aurorei boreale

Aurora Boreală poate fi observată în condiții de cer senin. Iarna oferă șanse mai mari. Există și expoziții dedicate în Reykjavik. Acest fenomen natural aprinde cerul nopții și atrage prin efectul său vizual. Problema este că cerul trebuie să fie întunecat și senin. Asta înseamnă că nu poate fi văzută vara (când soarele nu apune) sau în zilele cu vreme nefavorabilă din timpul iernii. Numărul de ocazii este limitat, dar dacă apare oportunitatea, este necesar să fii pregătit, inclusiv să te trezești noaptea. Există și o prognoză oficială pentru aurora boreală, așa că dacă mergi în Islanda special pentru asta, asigură-te că ai toate șansele să o vezi.

Plimbare pe plajele cu nisip negru

Plajele negre sunt formate din roci vulcanice. Un exemplu este Reynisfjara, lângă Vik. Aici se găsesc coloane de bazalt. Valurile pot fi periculoase și pot trage oamenii în apă.

Sfaturi utile pentru călătoria în Islanda

Combustibilul și mâncarea sunt scumpe 

Prețul combustibilului este foarte mare. Mâncarea este de asemenea scumpă, iar restaurantele au prețuri extrem de mari, comparativ cu alte orașe din Europa.

Cazare în campinguri 

Campingurile din Islanda sunt bine echipate, majoritatea având dușuri, toalete și spații pentru spălat vasele. Unele oferă și facilități de spălătorie. În plus, mediul este frecventat de alți turiști și localnici aflați în călătorii rutiere.

Zboruri către Islanda 

Zborurile către Reykjavik sunt scumpe și nu sunt directe din București, majoritatea având escale. În funcție de perioadă, prețul unui bilet variază de la 1.500 de lei la peste 3.000 de lei.

Vizită la Blue Lagoon

Este recomandată o oprire la Blue Lagoon, fie imediat după aterizare, fie înainte de plecare. Se află la aproximativ 20 de minute de aeroport și oferă o experiență specifică zonei, dificil de găsit în alte locuri.

Ai nevoie de mașină

Dincolo de capitală, dacă vrei să vizitezi toate frumusețile Islandei, vei avea nevoie de o mașină sau de tururi special organizate. Vizitarea Islandei fără mașină oferă o experiență foarte limitată. Majoritatea frumuseților naturale se află la distanțe considerabile, așa că nu pleca vizitând doar capitala.

Dată publicare:

