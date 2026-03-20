Acest superb oraș stațiune de pe litoral a fost desemnat cel mai accesibil loc pentru o vacanță de o săptămână. Șapte zile în acest loc minunat costă doar 230 € all inclusive. Studiul aparține unei agenții de turism, care a identificat cele mai ieftine destinații pentru vacanță, potrivit Express.

Agadir, perla Marocului cu plaje de vis și prețuri imbatabile

Pe primul loc se află Agadir, în Maroc. Renumit pentru atmosfera sa relaxată de coastă, acest oraș este alegerea perfectă pentru o escapadă de vară. Se află pe coasta vestică a Marocului, la aproximativ cinci ore de capitala Casablanca. Orașul este situat la poalele Munților Atlas și are o populație de peste jumătate de milion de locuitori.

Este cunoscut pentru plajele sale superbe – Plage d'Agadir, în inima orașului, și la fel de impresionanta Plage Aourir, situată la nord. Ambele oferă nisip fin și temperaturi plăcute. Clima este blândă pe tot parcursul anului, cu temperaturi de iarnă în jur de 20,5°C, iar vara acestea ajung la valori de mijloc spre final de 20°C – perfecte pentru o vacanță la soare.

Alternative accesibile în Europa pentru un buget redus

Dacă rezervi un hotel în regim all inclusive între 1 iunie și 31 august, poți găsi oferte începând de la doar 33 € de persoană pe noapte. Dacă Marocul nu te atrage, există și alte opțiuni accesibile. Pe locul doi se află Costa Dorada, cu 381 €, urmată de Murcia, cu 399 €.

Lanzarote și Gozo (Malta) sunt, de asemenea, destinații prietenoase cu bugetul pentru cei care caută soare și relaxare.

Al Murray, director de marketing la o agenție de turism, a declarat: „Clasamentul nostru arată că o săptămână de vacanță la soare nu trebuie să fie costisitoare. Fie că este vorba despre plajele din Agadir sau despre destinații populare precum Costa Dorada și Lanzarote, toate oferă un raport excelent calitate-preț – un aspect esențial pentru turiști. Prin evidențierea acestor locuri accesibile, îi ajutăm pe călători să-și planifice din timp vacanța, indiferent de buget.”