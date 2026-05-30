După o finală plină de surprize și prestații memorabile, decizia telespectatorilor a fost clară, iar show-ul a fost lider absolut de audiență.

„Ne simțim extraordinar! Nu ne așteptam nici măcar o secundă. Am fost, puțin spus, surprinse. Chiar nu ne așteptam, dar suntem extraordinar de recunoscătoare. Cu premiul promitem să deschidem noi uși copiilor care vor veni la Palatul Copiilor din Târgu Mureș, să-l renovăm și să continuăm cu ceea ce am promis publicului. Le mulțumim din tot sufletul celor de acasă pentru susținere. Dacă nu erau ei, nu ne gândeam că suntem atât de apreciate și, datorită lor, ne recunoaștem valoarea adevărată acum”, a declarat trupa Re-Born.

„Pentru mine, Re-Born înseamnă nivelul cel mai ridicat la care am putut să ajung eu, în calitate de coreograf, până acum. Este echipa de care sunt cea mai mândră, sunt mândră de toți copiii mei, dar Re-Born este ceva special și asta s-a văzut acum. De 6 ani lucrez cu toată echipa, dar cu cele mai mici ca vârstă lucrez de când erau prin clasa 0. Nu îmi vine să cred că am câștigat, eu nu conștientizez, am impresia că e doar în mintea mea sau că visez. O să treacă câteva zile până o să-mi dau seama că am câștigat. Le iubesc din toată inima mea pe fete și sunt cea mai mândră profesoară și mamă care există pe acest pământ”, a spus Mihaela Codreanu, coregraful trupei Re-Born.

Pe locurile 2 și 3, în preferințele publicului, s-au clasat Albert Oprea, care a plecat acasă cu un premiu în valoare de 20.000 de euro, și Antonia Voroneanu, câștigătoarea premiului în valoare de 10.000 de euro.

Tot în cadrul finalei a fost desemnat și câștigătorul premiului de originalitate. În urma votului desfășurat pe parcursul unei săptămâni, telespectatorii au decis că tot trupa Re-Born merită cei 10.000 de euro pentru autenticitatea momentului lor.

Marea finală Românii au talent a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 20:28 – 24:24. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a avut 5,8 puncte de rating și 24,2% cotă de piață, față de locul 2, care a avut doar 3,4 puncte de audiență și 14,1% share. De-a lungul difuzării, peste 1,1 milioane de români au trăit cu sufletul la gură alături de concurenții care urcau pe scenă, iar în minutul de aur, la ora 21:36, aproape 1,6 milioane de telespectatori erau cu ochii pe finalul sezonului de vis.

