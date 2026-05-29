De câţiva ani, mass-media locală şi reţelele sociale sunt inundate de imagini cu oameni, adesea turişti, aflaţi într-o stare avansată de ebrietate, care beau pe străzi, urinează în public, fac zgomot şi perturbă viaţa de zi cu zi a locuitorilor.

Vineri, cei 117 deputaţi prezenţi dintre cei 151 de membri ai Parlamentului unicameral al Croaţiei au votat, în unanimitate, în favoarea unor amendamente la Legea Comerţului, care permit oraşelor şi satelor să restricţioneze orele de vânzare a alcoolului în magazine pentru a "proteja sănătatea publică, ordinea publică, patrimoniul cultural şi mediul înconjurător". Măsura nu se aplică barurilor sau restaurantelor.

Ministrul Turismului, Tonci Glavina, a explicat că scopul amendamentului a fost acela de a garanta calitatea vieţii locuitorilor "care doresc să coexiste paşnic cu turismul".

Restricţii anunţate în marile destinaţii turistice

Primarul oraşului Split, oraşul cel mai faimos pentru scenele cu turişti beţi, a anunţat că vânzarea de alcool va fi interzisă acolo de la ora 21:00 până la ora 6 dimineaţa pentru a "limita beţia şi comportamentul dezordonat" în spaţiile publice, în special în centrul istoric din jurul fostei reşedinţe a împăratului roman Diocleţian.

Alte destinaţii turistice cunoscute, cum ar fi insula Hvar şi capitala Zagreb, au anunţat că iau în considerare introducerea unei interdicţii similare.

Turismul este principalul motor al economiei croate, fiind responsabil pentru aproximativ 20% din produsul intern brut (PIB). Anul trecut, această ţară cu 3,8 milioane de locuitori a primit aproape 22 de milioane de turişti. Vizitatorii se îndreaptă în principal spre coasta adriatică, presărată cu peste 1.000 de insule şi insuliţe.