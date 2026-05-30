Proiectul este încă în dezbatere publică și va suferi modificări, după negocieri.

Discuțiile au început vineri după-amiază și au durat mai bine de trei ore, timp în care sindicatele reprezentative pentru angajații MAI, MApN sau cei din serviciile secrete au venit cu propuneri la Ministerul Muncii.

O problemă ridicată a fost aceea legată de o neconcordanță a datelor necesare privind salariile aflate în plată - nu toate informațiile ar fi transmise la inițiatorii legii, iar în forma actuală, proiectul de lege vine cu creșteri salariale pentru angajații cu funcții de conducere și mai puțin pentru cei aflați la început de carieră.

Și în acest domeniu s-a pus problema sporurilor specifice pentru angajații din MAI, de exemplu. Norma de hrană nu se mai regăsește în noul proiect, iar pentru orele de muncă de la sfârșitul săptămânii - autoritățile propun plata de patru lei pe oră, însă în prezent - angajații primesc un spor care ajunge la 75% din salariu.

Acum, oficialii din Ministerul Muncii au promis că vin cu soluții, astfel încât să îmbunătățească proiectul de lege și să se tina cont de complexitatea fiecărei meserii. Negocierile vor continu și săptămâna viitoare când sunt chemate la discuții sindicatele din administrație publică și justiție.