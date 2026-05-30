Anu Rannaveski, șefa Agenției pentru Resurse de Apărare a Estoniei, instituția responsabilă de gestionarea recrutării militare, a afirmat că numărul tot mai redus de tineri care ajung la vârsta încorporării ar putea împiedica statul baltic să își atingă obiectivele privind efectivele armatei până în 2040.

„Până în 2040, problema va deveni foarte evidentă: nu vom putea ocupa cele 4.100 de locuri planificate”, a declarat ea pentru postul public estonian ERR, potrivit TVP World.

Această cifră reprezintă numărul anual de recruți prevăzut în strategia de apărare pe termen lung a Estoniei, care urmărește menținerea forțelor de rezervă necesare în caz de război, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea pe flancul estic al NATO.

„Nu dacă, ci când”

Țara are aproximativ 1,3 milioane de locuitori și se bazează în prezent pe serviciul militar obligatoriu pentru bărbați, în timp ce femeile se pot înrola doar pe bază de voluntariat.

Însă Rannaveski consideră că tendințele demografice îi obligă tot mai mult pe factorii de decizie să ia în calcul extinderea obligativității și asupra femeilor.

„În generațiile anterioare se nășteau până la 15.000 de băieți pe an. Acum numărul a scăzut la 4.000–5.000”, a explicat ea.

Potrivit oficialului, Estonia dispune încă de suficienți tineri eligibili pentru a menține sistemul actual pe termen scurt, dar autoritățile trebuie să înceapă de pe acum pregătirile pentru viitor, în condițiile în care natalitatea continuă să scadă.

„Sper cu adevărat că întrebarea este mai degrabă când, nu dacă”, a spus ea referindu-se la introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei.

Rannaveski a adăugat că „fiecare cetățean estonian are datoria de a apăra independența Estoniei”.

Estonia, unul dintre statele NATO aflate în prima linie la granița cu Rusia, și-a consolidat semnificativ postura defensivă după lansarea invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei în 2022.

Statele cu femei în armată

Mai multe țări din Europa au introdus deja serviciul militar obligatoriu pentru femei sau se îndreaptă către sisteme de recrutare neutre din punct de vedere al genului.

În 2015, Norvegia a devenit primul stat NATO care a adoptat recrutarea obligatorie indiferent de sex. Suedia a urmat exemplul în 2017.

Danemarca a început să includă femeile în sistemul său de recrutare începând din acest an.

Letonia a indicat că serviciul militar obligatoriu pentru femei ar putea fi introdus în jurul anului 2028.

În Polonia, numărul femeilor din forțele armate a crescut semnificativ în ultimii ani. Femeile reprezintă acum aproximativ 17% din efectivele armatei poloneze, comparativ cu mai puțin de 5% în urmă cu un deceniu, deși serviciul militar rămâne voluntar pentru acestea.