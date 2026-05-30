Panică la zeci de metri în aer. Opt persoane au rămas blocate timp de mai multe ore pe un montagnes russes. VIDEO

Opt persoane au fost salvate după ce au rămas blocate timp de mai multe ore într-un montagnes russes la parcul de distracţii Pleasure Pier, la Galveston, în Texas, relatează The Associated Press.

Claudia Alionescu

Incidentul a avut loc joi, la montagnes russes-ul "Iron Shark", care are o urcare verticală de aproximativ 30 de metri.

Instalaţia s-a oprit aproape de punctul culminant, iar pasagerii au rămas imobilizaţi pe verticală.

Imagini de la salvare au surprins pompieri care au evacuat persoanele blocate cu ajutorul unei nacele.

Grupul Landry's Inc, proprietarul instalaţiei, a declarat postului ABC7 că o defecţiune a cauzat incidentul, însă a precizat că sistemul de securitate a funcţionat aşa cum este prevăzut.

"Prioritatea noastră a fost imediat siguranţa vizitatorilor", a anunţat întreprinderea într-un comunicat.

O inspecţie completă a instalaţiei urmează să fie efectuată înaintea repornirii instalaţiei.

