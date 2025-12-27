O mare companie elveţiană și-a închis fabrica din România după trei ani, dar nu și pe cea din Ungaria. Avea 100 de angajați

Unul dintre cele mai mari branduri din Elveția, Calida, a închis fabrica din România după trei ani. În ciuda unui început promițător, fabrica brandului premium de lenjerie din Sibiu a înregistrat pierderi semnificative.

În același timp, Grupul Calida își menține o prezență stabilă pe alte piețe din Europa Centrală, inclusiv în Ungaria.

Calida Holding a închis filiala sa din România după o perioadă scurtă: a deschis fabrica din Sibiu în 2022, cu aproximativ 100 de angajați, potrivit informațiilor publicate de profit.ro, dar în acest timp a avut mai multe pierderi.

La momentul respectiv, grupul declara că „intrarea pe piața românească face parte din strategia de extindere a brandului Calida până în 2025”. Noua unitate de producție urma să fie un factor important în dezvoltarea operațiunilor companiei și în „producerea de serii și loturi mai mici pentru toate categoriile noastre de produse”.

O pierdere de 6,1 milioane de lei

Între 2022 și 2023, cifra de afaceri a companiei a crescut de la 2,9 milioane lei la 8,3 milioane lei, înainte de a scădea la 7,7 milioane lei anul trecut.

Profitul filialei a crescut de la 62.000 lei la 320.000 lei în perioada 2023–2024, însă anul trecut compania a înregistrat o pierdere majoră de peste 6,2 milioane lei. De asemenea, datoriile au crescut de la 3,5 milioane lei la 5,3 milioane lei, scrie publicația vg.hu.

Calida a fost fondată în 1941 de Max Kellenberger și Joachim Palmers. Holdingul deține branduri premium de lenjerie precum Cosabella, Aubade și Erlich Textile, precum și brandul de mobilier de exterior Lafuma Mobilier. Brandurile Cosabella și Erlich Textile au fost achiziționate la începutul acestui an, la scurt timp după ce Grupul Calida a vândut brandurile Millet și Lafuma Outdoor către Jean-Pierre Millet, investitor și nepot al fondatorilor Millet. Tranzacția a fost realizată în parteneriat cu fondul de investiții Inspiring Sport Capital.

Familia Kellenberger deține în prezent 33,5% din Calida Holding, fiind acționarul majoritar. Acțiunile companiei sunt listate la Bursa Elvețiană SIX – a treia cea mai mare bursă din Europa – din anul 1987.

Calida este prezentă și în Ungaria

Grupul are filiale în Ungaria, Germania, Franța, Statele Unite, Tunisia, Olanda și Regatul Unit, cele mai puternice piețe fiind Germania, Franța și Elveția.

Conform datelor din registrul comercial Opten, compania operează fără probleme în Ungaria sub numele Calida Hungary Termelő Kft., având în prezent 321 de angajați.

Compania-mamă a Calida, un brand de lenjerie de top în Germania și Elveția, a înființat o societate mixtă în Ungaria după schimbarea regimului, iar în 1995 a mutat o parte semnificativă a producției la Rajka. De atunci, Calida este considerată unul dintre „ultimii mohicani” ai industriei textile de calitate din Ungaria. Deși în Ungaria brandul este perceput drept lenjerie de lux, în Europa de Vest este considerat un produs din categoria medie și medie-superioară.

