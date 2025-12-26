Probleme în funcţionarea instalaţiilor de transport pe cablu de la Sinaia, din cauza vântului puternic

Instalațiile de transport pe cablu din stațiunea Sinaia au fost parțial oprite, vineri, din cauza vântului puternic.

Gondola Carp, care urcă de la cota 1400 la cota 2000 în Bucegi, acolo unde se află domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, nu a fost pornită, vineri, din cauza vântului puternic, a cărui viteză depăşeşte limita de funcţionare în siguranţă a instalaţiei, a anunţat administraţia domeniului schiabil al staţiunii.

Turiştii aflaţi pe Valea Prahovei în aceste zile, considerabil mai puţini decât în alţi ani, pot urca cu gondola Sinaia până la Cota 1400.

Vineri dimineaţă, vânzarea cartelelor pentru gondola care urcă la cota 1400 a fost sistată, timp de aproximativ o oră, tot din cauza rafalelor de vânt, comercializarea cartelelor fiind reluată după vântul s-a mai domolit.

Şi sania alpină existentă la Sinaia funcţionează, vineri, până la ora 16:00.

Meteorologii au anunţat vânt şi precipitaţii începând de vineri, iar din noaptea de 28 decembrie, cea mai mare parte a ţării intră sub avertizări cod galben şi portocaliu de vânt şi ninsori viscolite.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













