Un stat NATO și-a pregătit avioanele de vânătoare și apărarea antiaeriană după atacurile asupra Kievului

Stiri externe
27-12-2025 | 13:16
O escadrilă de avioane de vânătoare F-16 ale SUA se mută din Germania în România
Avioane de vânătoare poloneze au fost ridicate de la sol la granița cu Ucraina, după ce capitala ucraineană Kiev a fost lovită peste noapte de rachete și drone rusești.

Aura Trif

Armata Poloniei a transmis că forțele aeriene au luat o măsură „preventivă” pentru a-și securiza spațiul aerian, după ce cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 28 au fost rănite la Kiev, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

În timp ce luptele continuă, continuă și eforturile pentru obținerea unui acord de pace acceptat de toate părțile. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească duminică, în Florida, cu Donald Trump, relatează BBC.

Însă, după cele mai recente lovituri rusești, Zelenski și-a reiterat afirmația că Rusia „nu vrea să pună capăt războiului și încearcă să folosească orice oportunitate pentru a provoca și mai multă suferință Ucrainei”.

Explozii în capitala Ucrainei

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Zelenski a spus că Rusia a lansat aproape 500 de drone și 40 de rachete asupra Kievului, vizând infrastructura energetică și obiective civile.

Imagini apărute după atacuri arată blocuri de locuințe cu găuri uriașe și case cuprinse de flăcări. Mii de clădiri au rămas fără curent electric, a declarat primarul Kievului, Vitali Kliciko, iar multe nu mai au nici încălzire, în condițiile în care temperaturile au coborât sub pragul de îngheț.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a precizat că 68 de persoane au fost evacuate dintr-un cămin de bătrâni din districtul estic Darnîțkîi.

Măsurile de siguranță luate de Polonia

Loviturile au determinat Polonia, care are o frontieră de 530 de kilometri cu vestul Ucrainei, să își pregătească avioanele de vânătoare, sistemele de apărare antiaeriană terestre și mijloacele de recunoaștere radar.

Măsura a avut ca scop „securizarea și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor aflate sub amenințare”, au transmis Forțele Armate ale Poloniei.

Ulterior, sâmbătă dimineață, autoritățile poloneze au concluzionat că nu a avut loc nicio încălcare a spațiului aerian al țării.

Între timp, Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au distrus șapte drone ucrainene peste noapte.

Sursa: BBC

Etichete: Polonia, drone, razboi in ucraina, Kiev, explozie, avioane militare,

Dată publicare: 27-12-2025 13:16

